HERVÉ RENARD, SÉLECTIONNEUR DU MAROC "Ce qu'a réalisé Mahrez est tout simplement inouï"

Grand spécialiste du football africain, Hervé Renard est ravi de voir deux Africains, l'Algérien Riyad Mahrez et le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang parmi les meilleurs au classement du Ballon d'or France Football 2016. «C'est super d'être à ce niveau-là. Ce sont deux joueurs fantastiques. Ce qu'a réalisé Mahrez avec Leicester est tout simplement inouï. Pierre-Emerick Aubameyang est d'une efficacité chirurgicale depuis plusieurs saisons. C'est un grand joueur», a affirmé l'actuel sélectionneur du Maroc à France Football. «Je pense que Mahrez et Aubameyang méritaient d'être plus haut. C'est bien d'être dans ceux qui comptent. Après, c'est mon ressenti mais c'est normal, j'ai le coeur africain...», a ajouté le double vainqueur de la CAN.