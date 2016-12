MATCH AMICAL Argentine-Brésil en juin en Australie

Les sélections du Brésil et d'Argentine de football s'affronteront début juin en Australie, dans le cadre d'un «superclasico» de gala, a affirmé hier le quotidien australien The Australian. Le match amical aurait lieu au stade de cricket de Melbourne, d'une capacité de 100 000 places. L'une des deux équipes pourrait ensuite disputer une rencontre amicale contre la sélection australienne, qui sera alors en pleine préparation pour la coupe de la Confédération en Russie fin juin, précise le journal. Le Brésil et l'Argentine ne sont pas qualifiés pour cette compétition en Russie, qui réunit les vainqueurs des diverses compétitions continentales. Engagés dans les qualifications «Amsud» du Mondial 2018, l'Argentine et le Brésil se sont rencontrés à deux reprises. En match aller les deux équipes se sont neutralisées en Argentine en mars dernier (1-1) avant que le Brésil ne l'emporte chez lui en novembre (3-0).