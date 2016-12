MERCATO DU MO BÉJAÏA La direction définit les besoins de l'équipe

La direction du MO Béjaïa compte engager trois joueurs opérant dans les trois compartiments, lors de la seconde période d'enregistrement fixée du 15 décembre au 15 janvier, a-t-on appris hier du club.

«Nous comptons recruter trois joueurs: un défenseur central, un milieu récupérateur et un attaquant.

Nous avons déjà entamé l'opération de prospection avant de passer à la vitesse supérieure après le match de mise à jour face à l'USM Harrach (hier, ndlr)», a indiqué le porte-parole du MOB, Mustapha Bouchebah, refusant de se prononcer sur les joueurs qui seront libérés. Les Crabes traversent une crise de résultats qui a fait scotcher le club à la 16e et dernière place au classement du championnat avec 8 points, à une journée de la fin de la phase aller. Finaliste malheureux de la Coupe de la CAF, le club aura un autre match en retard à disputer après celui face à l'USMH au stade. «Nous devons renforcer l'équipe par des joueurs de qualité en vue d'atteindre notre principal objectif qui reste le maintien. La mission est difficile mais c'est jouable», a-t-il ajouté. S'agissant du cas du milieu de terrain algéro-tchadien Morgan Petrongal qui n'a plus donné signe de vie depuis la finale (retour) de la Coupe de la Confédération pour salaires impayés, le porte-parole du club a indiqué que la direction a fini par réagir: «Nous avons déposé une opposition au niveau de la Fédération algérienne (FAF) pour une éventuelle signature de ce joueur dans un autre club, vu qu'il est toujours sous contrat avec le MOB».

Enfin, le dirigeant béjaoui a précisé que l'entraîneur Youcef Bouzidi, en place depuis novembre dernier en remplacement de Nacer Sendjak, jouissait «toujours de la confiance de la direction».