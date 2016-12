PRIX BBC 2016 Mahrez meilleur footballeur africain

Le milieu de terrain algérien a connu une ascension spectaculaire en emmenant son club vers son premier titre en Premier League en 2016.

L'international algérien de Leicester City, Riyad Mahrez, a remporté le prix BBC 2016 du meilleur footballeur africain, a-t-on annoncé avant-hier soir sur la BBC TV, Radio et on line. Riyad Mahrez et le Sénégalais Sadio Mané étaient les deux noms restés en finale après l'élimination des cinq autres nominés. Evoluant en Premier League anglaise avec Leicester City, Mahrez avait été choisi aux côtés du Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, du Ghanéen André Ayew, du Sénégalais Sadio Mané et de l'Ivoirien Yaya Touré. Les noms des cinq nominés avaient été révélés le 12 novembre dernier, et le vote avait été ouvert le jour-même pour les fans de football africain partout dans le monde qui devaient désigné le vainqueur. Le vote a été clôturé le 28 novembre. La BBC avait relevé la «capacité étonnante» de Mahrez à manipuler un ballon de football. Ce prix s'ajoute au palmarès de Mahrez pour ses performances reconnues au niveau international. Le milieu de terrain algérien a connu une ascension spectaculaire en emmenant son club vers son premier titre en Premier League en 2016. Avec 17 buts en championnat au cours de la saison 2015/2016 et 11 passes décisives, Riyad Mahrez avait été élu joueur de l'année en Angleterre par l'Association des footballeurs professionnels, devenant le premier joueur africain et arabe à remporter ce prix. Il a également été élu en novembre dernier, meilleur milieu de terrain de l'année 2016 par Goal et retenu dans les listes de la Confédération africaine de football, de la Fédération internationale et du magazine France Football pour, respectivement, le titre de meilleur joueur africain, meilleur joueur au monde et Ballon d'or.



Il prend une option pour le Ballon d'or africain

L'international algérien, Riyad Mahrez, a pris la 7e place dans le classement final du Ballon d'or 2016 attribué par «France Football» avant-hier au Portugais Cristiano Ronaldo, devançant plusieurs stars mondiales à l'image de l'Italien Gianluigi Buffon ou du Suédois Zlatan Ibrahimovic. Mahrez a également pris le meilleur dans ce classement sur le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, son principal concurrent dans la course au Ballon d'or africain que décernera la Confédération africaine de football début janvier prochain au meilleur joueur du continent lors de l'année 2016. Le statut de 7e meilleur joueur au monde que s'est adjugé le milieu offensif vedette de Leicester City, lui permet de se mettre en pole position dans la bataille autour du Ballon d'or africain, estiment les spécialistes, un trophée que l'Algérie avait remporté à deux reprises seulement grâce à Lakhdar Belloumi (1982) et Rabah Madjer (1987). Le joueur algérien avait été élu joueur de l'année en Angleterre par l'Association des footballeurs professionnels, devenant le premier joueur africain et arabe à remporter ce prix.



7e au Ballon d'or France Football: «Quelque chose de fort, d'incroyable...»

«Je suis très touché, pour tout footballeur, finir dans les dix premiers du Ballon d'or c'est un rêve», s'est réjoui Riyad Mahrez, 7e et premier Algérien classé dans l'histoire du trophée, selon des propos publiés hier sur le site de France Football, créateur du prix. «Quand j'étais au Havre, j'ai toujours été sûr de moi. Je savais que j'y arriverais. Mais de là à me retrouver 7e au Ballon d'or... C'est quelque chose de fort, d'incroyable...», déclare celui qui a crevé l'écran en étant champion de Premier League la saison passée avec Leicester. «Je termine à une superbe place derrière des grands joueurs. Cela m'inspire surtout de l'humilité. C'est le sens de mon parcours depuis le début de ma carrière», ajoute-t-il. Il n'y a que deux joueurs d'Afrique à avoir recueilli des votes, Mahrez et le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang (Dortmund), qui termine 11e.