PROMOTION «ORAN JM 2021» Chouarfia entame la phase retour

Le cycliste algérien Norine Chouarfia a entamé dimanche dernier la phase retour vers l'Algérie, quittant Istanbul qu'il avait gagnée le 15 novembre dernier au terme de sa traversée à vélo entre Oran et la ville turque dans le cadre de la promotion des Jeux méditerranéens Oran 2021. Dans un message adressé au public sur les réseaux sociaux, le cyclo-voyageur a indiqué qu'il effectuera une halte dans la ville de Marseille (France) où il animera des ateliers visant à promouvoir la destination Algérie. Il a également fait part d'un changement de plan pour cette phase retour, expliquant qu'il ne pourra l'accomplir à vélo comme initialement convenu, et ce, en raison de l'insuffisance du délai accordé au titre du visa et de l'inaboutissement de sa demande de prorogation de séjour dans l'espace de l'Union européenne. Optant ainsi pour un usage optimal du délai de séjour restant, le cyclo-voyageur a embarqué dans un avion à destination de Marseille où il animera des rencontres mettant en valeur les atouts touristiques de l'Algérie. Depuis l'entame de son périple le 1er septembre dernier à partir d'Oran, Norine Chouarfia a parcouru successivement l'Espagne, la France, l'Italie, la Slovénie, la Croatie, la Bosnie-Herzégovine, le Monténégro, l'Albanie, la Grèce et la Turquie.