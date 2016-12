BALLON D'OR DE FRANCE FOOTBALL Et de quatre pour Ronaldo

La star du real madrid enchaîne les trophées et les records

Le Portugais a lui-même salué «sa meilleure saison au niveau individuel et collectif» et une «année fantastique», dans un entretien avec le quotidien espagnol Marca mi-octobre.

Il était le grandissime favori: Cristiano Ronaldo a raflé son quatrième Ballon d'or avant-hier soir, devant son éternel rival Lionel Messi et le Français Antoine Griezmann, après une incroyable année, marquée par son nouveau sacre en Ligue des champions avec le Real Madrid et un premier titre pour le Portugal à l'Euro-2016. Ronaldo, Messi, Ronaldo, Messi... Les deux hommes confisquent la distinction suprême depuis 2008, mais comment ne pas la remettre à «CR7» cette fois? Le Portugais a lui-même salué «sa meilleure saison au niveau individuel et collectif» et une «année fantastique», dans un entretien avec le quotidien espagnol Marca mi-octobre. Celui-ci a reçu les «félicitions» sur Twitter de l'ancienne star du foot portugais et Ballon d'or 2000 Luis Figo. C'est «la confirmation que sa carrière, placée sous le signe du dévouement, de la persévérance, de la solidarité, du talent et de l'humilité, l'a mené à un niveau jamais atteint dans le football portugais et mondial», a pour sa part estimé le président de la Fédération portugaise, Fernando Gomes. Le mode de désignation du Ballon d'or a changé cette année. Ce n'est plus la FIFA qui remet le trophée, mais le journal France Football, comme par le passé, après le vote de journalistes de 173 pays. Le résultat est le même qu'en 2008, 2013 ou 2014. Ronaldo, 31 ans, décroche pour la quatrième fois la prestigieuse récompense. Au palmarès, il reste derrière Lionel Messi, ce qui doit sans doute agacer le Portugais, redoutable compétiteur. Son rival du FC Barcelone et de l'Argentine a en effet été sacré à cinq reprises (2009, 2010, 2011, 2012, 2015). Mais même si Messi a remporté le doublé coupe-championnat d'Espagne avec le Barça, il n'y avait pas match cette année. Le 28 mai, CR7 a remporté la troisième Ligue des champions de sa carrière, la deuxième avec le Real (2014 et 2016), pour compléter celle glanée avec Manchester United (2008). Ronaldo a terminé meilleur buteur de l'épreuve pour la quatrième saison consécutive, avec 16 buts en 12 matchs, et il détient toujours le record de buts inscrits dans la compétition européenne (96 en comptant les tours préliminaires).



La première du Portugal

Surtout, moins de deux mois plus tard, un 10 juillet au Stade de France, le capitaine portugais a gagné le premier trophée international de l'histoire de son pays, l'Euro-2016 face à la France, grâce à un petit but d'Eder dans les arrêts de jeu. Tout cela dans un scénario incroyable pour lui. Une sortie sur blessure, en larmes, dès la 25e minute. Puis son retour sur le bord du terrain, pour haranguer les siens et donner les consignes, tel un entraîneur. La troisième place est revenue à Antoine Griezmann, l'attaquant de l'Atletico Madrid. Le Français, élu meilleur joueur du championnat d'Europe et de la Liga 2015-2016, a perdu deux finales contre CR7... en Ligue des champions et à l'Euro. Mais Griezmann n'a que 25 ans et l'avenir devant lui. Et comme il le convient lui-même dans l'édition de France Football parue hier, mais déjà dévoilée dans la presse espagnole, il a terminé derrière «deux monstres», Ronaldo et Messi, encore inaccessibles cette année. Au pied du podium se trouvent deux Barcelonais: l'Uruguayen Luis Suarez, 4e, et le Brésilien Neymar, 5e. Paul Pogba, devenu le joueur le plus cher de l'histoire cet été avec un transfert à 105 millions d'euros, hors bonus, de la Juventus Turin à Manchester United, est 14e (il était 22e puis 15e les deux années précédentes).



Golden Boy

Cristiano Ronaldo est donc bien cette année le «Golden Boy», comme le titrait Marca lundi, la figure hyperbolique du footballeur, avec son incontestable réussite et son impressionnant palmarès. Mais aussi ses côtés caricaturaux, son goût du bling-bling, des photos torse nu et son apparence ultra travaillée. Avec 88 millions de dollars (près de 80 millions d'euros) de revenus en 2016, il est le sportif le mieux payé de la planète, selon le magazine Forbes. Il vient d'ailleurs d'être cité dans le scandale des Football Leaks, accusé par un consortium de douze médias européens d'avoir dissimulé «150 millions d'euros dans les paradis fiscaux, grâce à des montages offshore passant par la Suisse et les Iles vierges britanniques». Gestifute, la société de son agent Jorge Mendes, avait pris les devants, et affirmé que la star était parfaitement en règle avec le fisc espagnol. «Qui ne doit rien, ne craint rien», s'était contenté de balayer Ronaldo avant de poser son quatrième Ballon d'or sur sa cheminée.