COUPE DU MONDE DES CLUBS 2016:DEMI-FINALES AUJOURD'HUI ET DEMAIN Le Real vise un dernier titre

Les Merengues comptent refaire le coup de 2014

Après avoir décroché sa onzième Ligue des champions et vu sa star couronnée du titre de joueur UEFA et d'un quatrième Ballon d'or, le Real Madrid se rend au Japon pour tenter d'y décrocher la Coupe du monde des clubs de la FIFA.

2016 n'est pas encore terminé pour les joueurs du Real Madrid. Fort d'un nouveau record historique de 35 matchs sans défaite, les hommes de Zinédine Zidane se rendent au Japon pour aller décrocher un dernier titre cette année et espérer ainsi poursuivre une récente tradition instaurée par les clubs européens: gagner le coupe du Monde des clubs de la FIFA. L'origine de la compétition remonte aussi loin que l'instauration des compétitions européennes et sud-américaines de clubs.

Une fois la Copa Libertadores créée, Européens et Sud-américains décident de se retrouver chaque année pour définir lequel des deux sera désigné Champion du monde.

La Coupe intercontinentale est ainsi née, elle durera plus de 40 ans, voyant les deux continents d'abord s'affronter par matchs aller-retour avant de se disputer sur terrain neutre, au Japon, pendant ses 24 dernières éditions.

Le football se mondialisant, son format va naturellement évoluer, la compétition va alors s'ouvrir au monde, accueillant Africains, Asiatiques, Nord-Américains et Océaniens. Après un premier test en 2000, la Coupe du monde des clubs voit ainsi le jour officiellement en 2005, elle est depuis devenue un rendez-vous régulier de décembre. Si les trois premières éditions tombent dans l'escarcelle d'un club brésilien, depuis le titre du Milan AC en 2007, seul le Corinthians est parvenu à priver les Européens d'un titre. C'est donc une longue tradition que le Real Madrid cherchera à perpétuer. Pour cela, les Merengues devront d'abord écarter le géant nord-américain, América, qualifié après avoir battu le champion d'Asie Jeonbuk en quart de finale et qui se voit offrir un duel au sommet l'année de son centenaire, avant, en cas de finale, de retrouver le vainqueur du duel opposant le champion sud-américain, l'Atlético Nacional, au champion du Japon, Kashima. Déjà titré à deux reprises, le nouveau Ballon d'or Cristiano Ronaldo cherchera ainsi à rejoindre cinq joueurs du FC Barcelone au palmarès, Dani Alves, Sergio Busquets, Andrés Iniesta, Lionel Messi et Gerard Piqué, titrés à trois reprises, et voudra sans aucun doute conquérir le trophée de meilleur joueur de l'épreuve qui lui a échappé à deux reprises (en 2008 et 2014). Auteur d'un but en 2008, muet en 2014, CR7 doit marquer à quatre reprises cette année s'il veut rejoindre le trio de tête des meilleurs buteurs de l'épreuve composé de l'ancien Lyonnais César Delgado, de Lionel Messi et de Luis Suárez, tous à cinq buts, une performance réalisée sur une seule épreuve par l'Uruguayen. Une victoire du Real Madrid permettrait à l'Espagne de devenir la nation la plus décorée dans cette compétition. Elle permetrait aussi à Zinédine Zidane, vainqueur de la Coupe intercontinentale 2002, de devenir le premier entraîneur français à décrocher une compétition mondiale de club, seul Helenio Herrera, Argentin naturalisé français y étant parvenu dans les années 1960.

L'occasion ainsi pour le Français de continuer à décrocher des records.



Programme:

Demi-finales:

Aujourd'hui à 11h30 à Osaka: Atlético Nacional (Colombie) - Kashima Antlers (Japon)

Demain à 11h30 à Yokohama:

Club América (Mexique) - Real Madrid (Espagne)

Finale: Dimanche à 11h30 à Yokohama

Match pour la 3e place: Dimanche à 8h à Yokohama.