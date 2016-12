JS KABYLIE Un autre clash Mouassa-Saïb

Par Bachir BOUTEBINA

Après avoir travaillé ensemble à la JSK, ces deux hommes n'arrêtent pas de s'exposer dans cet interminable clash

L'ex-coach de la JSK est revenu sur de nombreux aspects liés à la situation actuelle du club kabyle, et qui ont fait ressortir au grand jour de sérieuses dérives et autres tentatives de manipulations d'ordre interne.

La situation qui prévaut actuellement au sein du ténor numéro un de la Kabylie, ne cesse d'être alimentée de partout, et semble prendre aujourd'hui l'allure d'un véritable règlement de comptes à distance, via les médias, notamment entre Kamel Mouassa et Moussa Saïb. Pour cause, lors de son dernier passage chez nos confrères d'El Heddaf-TV, l'ex-coach de la JSK et actuel driver du MC Alger, est revenu sur de nombreux aspects, et non des moindres, liés directement à la situation à laquelle fait face aujourd'hui le club kabyle, et qui ont fait ressortir au grand jour, de sérieuses dérives, et autres multiples tentatives de manipulations d'ordre interne, et extra sportives. Il existerait donc selon Kamel Mouassa, des clans au sein-même de l'équipe, et notamment un joueur qui aurait pour habitude d'imposer carrément sa loi parmi le groupe, et dont serait victime en particulier le joueur Ziaya. Il existerait ainsi au sein de la JS Kabylie, de sérieuses divisions au niveau du vestiaire kabyle, alors que dans le même temps, Kamel Mouassa reconnaît publiquement que le mal actuel des Canaris du Djurdjura, ne se situerait pas parmi les joueurs, mais bel et bien au niveau de l'entourage proche du président Hannachi. Il est donc très clair que Mouassa se contredit quelque part car ou bien certains joueurs cachent parfaitement leur jeu, ou bien alors, la mauvaise foi de l'actuelle équipe dirigeante, et notamment des «conseillers» auxquels a fait allusion le technicien Guelmi, seraient derrière ce qui se passe actuellement au sein de la JSK. Kamel Mouassa a surtout tenu à revenir sur les dernières sévères critiques portées à son égard par Moussa Saïb, en rappelant avec force à l'ancien international des Canaris, aujourd'hui entraîneur, qu'il est très aisé de s'exprimer sur les plateaux des différentes chaînes TV, mais par contre il n'est guère facile d'agir sur le terrain. Il est vrai que lorsque Mouassa était encore en poste à la JSK, Saïb était pas allé avec le dos de la cuillère pour faire de sérieux reproches à l'encontre du désormais ex-coach des Canaris. Dixit Mouassa: «Je mets au défi Mouassa Saïb de reprendre en main la JSK, et il verra de lui-même la réalité exacte qui existe actuellement dans ce club!». Cette dernière sortie médiatique de Kamel Mouassa a en tout cas, ajouté au flou total qui persiste aujourd'hui au sein des Canaris kabyles, alors que du côté de la direction de la formation de la ville des Genêts, Hannachi déclare une chose aujourd'hui, puis dit le contraire le lendemain, notamment au sujet de plusieurs joueurs annoncés comme partants. Les tergiversations de Moh Chérif Hannachi seraient dues au fait que le coach Sofiane Hidoussi, serait finalement contre le départ des joueurs dont les noms sont évoqués au quotidien par l'ensemble des médias. Le technicien tunisien aurait donc fait le choix de préserver l'ensemble de l'effectif actuel, alors que le joueur Berchiche serait par contre sur le point de quitter la JSK, d'autant plus que Sofiane Khelili aurait donné son accord pour rejouer sous les couleurs des Canaris du Djurdjura. Pour Hidoussi, la situation que traverse actuellement la JSK n'a rien d'alarmant, et déplore avec force une médiatisation en cours qui ne rend nullement service au prestige du ténor kabyle. En d'autres termes plus clairs, Sofiane Hidoussi tente de minimiser à tout prix les derniers évènements toujours en cours, en espérant «dédramatiser» la situation de la JS Kabylie dont le boss actuel mise désormais sur la coupe d'Algérie ce week-end. Comme quoi, du côté des Canaris du Djurdjura on a fait le choix de tourner la page du championnat, pour se consacrer à l'épreuve populaire. Pendant que les langues continuent de se délier, la JSK tente de rebondir tant bien que mal, et s'accroche à l'infime espoir, celui de redorer un blason sérieusement terni aujourd'hui. Entre grandeur et décadence, les milliers de supporters kabyles du club de la ville des Genêts, ne savent plus vraiment comment réagir devant un tel charivari. Dixit Hidoussi: «La JSK a plus que jamais besoin de tous ses supporters!». Mais le technicien tunisien, semble oublier que les Canaris du Djurdjura n'ont plus gagné depuis des lustres, au point d'avoir complètement dépité même les authentiques fidèles du plus prestigieux club que les 48 wilayas du pays considéraient comme le véritable flambeau numéro un du football algérien.