COUPE D'ALGÉRIE-16ES DE FINALE:CR BELOUIZDAD-US CHAOUÏA (AUJOURD'HUI-17H30) Avantage au Chabab malgré la crise

Par Saïd MEKKI -

Pour le compte des 16es de finales de la coupe d'Algérie, le Chabab part avec les faveurs des pronostics en recevant sur sa pelouse du stade du 20-Août 1955 l'US Chaouïa (DN amateur), dans un match qui demeure indécis.

Les Belouizdadis, qui partagent la 9e place de la Ligue 1 Mobilis avec le DRB Tadjenanet reste sur victoire face au CA Batna, aborderont ce match de coupe d'Algérie avec le moral gonflé à bloc. Depuis leur match derby gagné contre l'USM El Harrach les joueurs du coach marocain, Badou Zaki ont repris quelque peu confiance et abordent donc ce match à domicile avec la détermination de se qualifier aux 8es de finales. Le milieu de terrain Zakaria Draoui, auteur de l'unique but de la victoire du Chabab face au CAB samedi dernier, estime que «ce match de coupe contre l'USC ne serait pas une partie de plaisir car cette équipe est bien respectable. Et c'est pour cette raison qu'on prend ce match très au sérieux». C'est dire que du côté des joueurs des Rouge et Blanc on ne sous-estime pas du tout cette formation de la Division nationale amateur. Cette rencontre est d'autant plus importante pour les joueurs du CRB pour d'une part, confirmer leur bonne dynamique des bons résultats et d'autre part parce que cette compétition est un des objectifs de l'équipe cette saison. De son côté, l'attaquant très en verve ces derniers temps, Lakroum déclare que «c'est un match important surtout qu'on le joue sur notre terrain et devant notre public. Nous devons donc faire les efforts nécessaires pour enchaîner avec une victoire car nous voulons aller le plus loin possible dans cette compétition». Les joueurs du CRB ont jusque-là bien prouvé ces derniers temps leur détermination à retrouver leurs couleurs en se surpassant à chaque rencontre bien qu'ils aient des problèmes financiers. Et comme le président Réda Malek maintient sa décision de démissionner qu'il avait annoncée depuis octobre dernier, le CRB traverse une crise administrative depuis. Ce retrait de Malek des affaires du club a conduit à la nomination d'un directoire à la tête de la section football dont la mission a pris fin dimanche dernier. Les membres du conseil d'administration devraient se réunir une nouvelle fois dans les prochains jours pour élire un nouveau président, au moment où les résultats de leur équipe se sont sensiblement améliorés, permettant au Chabab, sous la conduite de son nouvel entraîneur marocain, Badou Zaki, de s'extirper de la zone des relégables. Le conseil d'administration (CA) du CR Belouizdad a échoué dimanche soir à élire un nouveau président. Toutes les tentatives des membres du conseil pour convaincre Malek de postuler à un nouveau mandat ont été vouées à l'échec. Mais, cela n'a pas pour autant, affecté le moral des joueurs qui sont décidés à se qualifier aux 8es de finales de cette prestigieuse compétition. Or, il se trouve que leur adversaire du jour, l'US Chaouïa, poursuit le même objectif surtout qu'il se trouve au centre du classement de la DNA. Le CR Belouizdad (Ligue 1) part avec les faveurs des pronostics en recevant sur sa pelouse du stade du 20-Août 1955 (Alger) face à l'US Chaouïa (DN amateur) pour le compte des 16es de finales de la coupe d'Algérie. Lors de la dernière journée du championnat (la 12ème) du championnat de DNA, groupe Est, l'USC reste sur une défaite en déplacement face au NRB Touggourt (3-2) pour se retrouver à la 6e place que l'équipe partage avec l'USM Khenchela et l'US Tébéssa avec 18 points chacun. Pour ce match déplacement, à Alger, le président de l'USC, radié à vie, a fustigé la programmation de la commission de la coupe d'Algérie présidée par Ali Malek en déclarant qu'il est difficile «pour notre club amateur de réunir ses joueurs un jour de semaine, puisque la majorité des éléments sont des fonctionnaires ou des travailleurs dans des sociétés nationales. Ils ne peuvent donc jouer à l'aise que le jeudi, mais voilà qu'on nous programme cette rencontre de coupe un jour de semaine et pas un week-end». De plus, Yahi évoque indirectement la fatigue de ses joueurs qu'il redoute puisqu'il précise que l'équipe a dû faire un déplacement de 1000 km pour jouer à Touggourt vendredi dernier avant de prendre la direction d'Alger hier, en parcourant pas moins de 400 km. Mais en dépit de ses remarques, Yahi estime que «Malgré tout cela, on se déplace à Alger avec la grande détermination d'arracher la qualification contre le CR Belouizdad» avant de conclure par:«J'espère que cette rencontre sera arbitrée par un referee honnête et qu'elle se jouera dans un fair-play total». A noter enfin que le vainqueur de ce match CR Belouizdad - US Chaouïa rencontrera le vainqueur du match MC Saïda - USM Blida. Mais, on n'en est pas encore là, alors place au vrai langage, celui du terrain cet après-midi à partir de 17h30.