ANDERLECHT Saâdi ciblé pour épauler Hanni

La formation d'Anderlecht cherche à se renforcer dans chaque ligne pour le mercato hivernal: un gardien, un défenseur central, un milieu de terrain et un attaquant capable de soulager Teodorczyk. Pour ce qui est de la ligne offensive, deux noms reviennent avec insistance: Idriss Saâdi (24 ans), l'attaquant franco-algérien qui cartonne avec Courtrai et...Charly Musonda Jr. Selon le quotidien espagnol AS, son aventure au Betis Séville prendra fin en janvier.

Du coup, le Sporting aimerait en profiter pour le rapatrier en Belgique. Reste désormais à convaincre totalement René Weiler. Second meilleur buteur du championnat belge, l'attaquant algérien de Courtrai n'écarte pas un départ: «Je ne sais pas ce qui va se passer en janvier, mais je suis à l'écoute de toutes les propositions qui me seront faites», a affirmé à Walfoot Idriss Saadi. «J'ai été loué ici pour une saison et je n'ai rien encore entendu de personne, même pas de mon manager», a précisé l'avant-centre. Avec 9 buts en moins de 1200 minutes, Saâdi plante un peu plus d'un but tous les matchs et demi.

Son ratio fait partie des plus impressionnants de la Pro League.