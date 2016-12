BENZIA, ATTAQUANT DE LILLE "J'ai beaucoup travaillé dans l'ombre"

Depuis l'arrivée aux commandes du Lille OSC de Patrick Collot il y a moins d'un mois, le club nordiste connaît un redressement spectaculaire. Et dans le sillage de ce renouveau, un Lillois retrouve également des couleurs, l'international algérien Yassine Benzia. L'attaquant de 22 ans ne figurait pas forcément dans les petits papiers de son ancien entraîneur le bouillant Frédéric Antonetti, qui l'a d'ailleurs égratigné dans les médias, mais les choses ont changé pour l'Algérien avec l'arrivée de Collot aux commandes. Titulaire, l'ancien Lyonnais n'est pas étranger aux bons résultats du LOSC, qui reste sur trois succès en Ligue 1. «Ça fait extrêmement plaisir et extrêmement de bien. J'ai beaucoup, beaucoup bataillé et travaillé dans l'ombre pour pouvoir enchaîner les matchs, a confié Benzia à La Voix du Nord. Maintenant que le coach me fait confiance et me le permet, je suis content, d'autant plus qu'on enchaîne les victoires. Je suis satisfait personnellement et collectivement.» L'attaquant algérien, qui n'était pas valorisé par Antonetti, ne souhaite pas s'étaler sur cette mauvaise expérience. «Non. Je n'ai pas envie de débattre sur ça. Maintenant, il n'est plus là. Chacun fait sa route et c'est mieux comme ça. Je n'ai pas envie de m'étaler sur ce sujet, ce n'est pas le moment. Je n'ai pas spécialement envie d'en parler. Je me concentre sur le présent et pour le moment, je suis content et j'espère que ça va continuer», a-t-il expliqué. Le club lillois est en passe d'être vendu par le président Seydoux et de nouveaux changements ne sont pas à exclure. «C'est encourageant. On n'est pas les décisionnaires. On fait le boulot du mieux qu'on peut. Maintenant, si le club passe dans une nouvelle dimension, tant mieux pour nous. Moi, je suis un joueur ambitieux, donc j'attends ça avec impatience et j'espère que le LOSC pourra retrouver les sommets le plus rapidement possible», a simplement commenté le joueur lillois. Utilisé à neuf reprises, Benzia, à son avantage ces dernières semaines, n'a pas marqué, mais il a délivré deux passes décisives cette saison en championnat.