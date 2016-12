HAMAR, PRÉSIDENT DE L'ES SÉTIF "Le nouvel entraîneur connu dimanche"

Le futur entraîneur de l'ES Sétif qui aura à succéder à Abdelkader Amrani, sera connu dimanche prochain, a-t-on appris hier auprès du président du club sétifien Hassan Hamar. «Le nouvel entraîneur de l'Entente sera connu dimanche. Aucune décision n'a encore été prise par la direction vu que nous hésitons entre deux noms», a indiqué le premier responsable de l'ESS. Abdelkader Amrani, en poste depuis l'intersaison, a annoncé vendredi dernier sa démission à l'issue de la défaite concédée au stade Omar-Hamadi face à l'USM Alger (3-1) dans le cadre de la 14e journée du championnat. Plusieurs noms de techniciens circulent dans les rouages du club à l'image de Kheireddine Madoui, qui vient d'être limogé d'Al-Wehda, du Français Bernard Simondi ou encore du Suisse Alain Geiger. Madoui, qui avait mené l'ESS au sacre en Ligue des champions d'Afrique-2014, semble avoir une longueur d'avance pour reprendre la barre technique. D'autre part, le président de l'Entente a indiqué que le club comptait engager «trois joueurs au maximum» lors de la seconde périoded'enregistrement qui s'étalera du 15 décembre au 15 janvier. «Nous allons recruter un gardien de but, un défenseur et un attaquant. Je l'ai dit et je le répète, nous avons le meilleur effectif de la Ligue 1 et je suis persuadé qu'on aura notre mot à dire lors de la phase retour», a-t-il conclu. A une journée de la fin de la phase aller, l'ESS pointe à la 5e place avec 22 points, à cinq longueurs du leader, le MC Alger.