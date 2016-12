MONTPELLIER Boudebouz opéré et forfait pour la CAN

Le meneur de jeu algérien de Montpellier Ryad Boudebouz va être opéré aujourd'hui du ménisque et sera donc logiquement forfait pour la CAN 2017. On n'en sait pas plus sur les causes de la blessure mais le club a annoncé qu'il va être opéré du ménisque du genou droit,ce qui va l'éloigner pour plusieurs semaines, pour ne pas dire plus d'un mois, alors que la CAN débute le 14 janvier prochain. C'est un gros coup pour le joueur de 26 ans qui est en forme en ce moment et qui ne disputera donc pas une deuxième CAN après celle de 2013.