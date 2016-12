JSM BÉJAÏA Ifticène nouvel entraîneur

Par Boualem CHOUALI -

Younès Ifticène est désormais le nouvel entraîneur des Vert et Rouge de Yemma Gouraya. Il succède ainsi à El Hadi Khezar à la barre technique de la JSMB. L'ex-entraîneur de l'ASO Chlef, qui a tout conclu avec la direction du club, a paraphé son contrat qui le liera à sa nouvelle équipe jusqu'à la fin de la saison en cours avant-hier soir. Il aura comme seul et unique objectif de faire accéder l'équipe en Ligue 1 Mobilis. Ainsi, après avoir pisté Bouarata, Yaïche, Rahmouni et enfin Benchadli, dont les négociations n'ont pas abouti, l'équipe dirigeante des Vert et Rouge a jeté son dévolu sur Younès Ifticène, qui venait à peine de résilier son contrat avec son ancien club employeur, l'ASO Chlef en l'occurrence. Il devra entamer ses nouvelles fonctions, samedi prochain, au stade de l'UMA, pour préparer le choc de la 14e journée qu'abritera ce même stade, mardi prochain, et qui mettra aux prises sa nouvelle équipe et le leader du groupe, le Paradou AC. Un premier test qui s'annonce des plus difficiles pour le nouvel entraîneur des Béjaouis. Ainsi, en engageant Younès Ifticène, la direction des Vert et Rouge veut mettre le paquet pour cette deuxième manche du championnat afin d'être au rendez-vous à la fin des courses. Une mission qui s'annonce difficile aussi bien pour le staff technique que pour l'équipe dirigeante.