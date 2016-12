ASO CHLEF-MC ORAN (AUJOURD'HUI-16H) Un match pour la réconciliation

Par El Bouali DJILALI -

L'ASO Chlef, qui se trouve en difficulté après les derniers mauvais résultats en championnat et le départ de son entraîneur Ifticène, disputera aujourd'hui une autre compétition, à savoir la coupe d'Algérie contre le MC Oran, au stade Boumezrag de Chlef à 16h. Un match derby qui sera le sommet de ces 16es de finale de Dame coupe entre les Chélifiens et les Hamraoua. Même si le principal objectif de l'ASO cette saison reste l'accession en Ligue 1 Mobilis, l'équipe chélifienne veut tout de même se retaper leur moral après les deux défaites de suite contre le PAC et l'USMB. Ainsi, les Rouge et Blanc misent sur ce big match de coupe pour décrocher la qualification aux 8es de finale et reprendre donc la confiance avant d'aborder les deux dernières journées de la phase aller de la Ligue 2 Mobilis avec un moral au beau fixe.

La mission des camarades de Messaoud sera très difficile devant une équipe du MCO qui se trouve en superforme depuis le début du championnat, puisque les capés de Omar Belatoui se trouvent à la troisième place du classement à deux points de la première place. Ainsi, les gars d'El Hamri vont se déplacer à Chlef pour arracher la qualification dans un match qui promet spectacle et engagement.

La rencontre sera sûrement très disputée sur le terrain entre les deux formations qui ont une longue histoire commune. L'adjoint de l'ex-coach de l'ASO Ifticène, en l'occurrence Boujemma qui assure l'intérim, a demandé à ses joueurs d'être calmes et sereins sur le terrain afin de bien gérer ce rendez-vous. Durant les entraînements, le staff technique a soumis les joueurs à des exercices devant les buts et cela pour rentabiliser le jeu offensif qui sera déterminant lors de ce match de coupe.

Les joueurs misent sur ce match de coupe pour ne pas tomber dans la crise et reconquérir au passage leur public qui sera certainement très nombreux aujourd'hui. Afin que la rencontre se déroule dans le fair-play total entre les deux clubs sur le terrain et dans les tribunes, une réunion a été organisée avant-hier dans le cadre de la réconciliation avec les responsables du MCO.

Le porte-parole de l'équipe, Abdelkrim Medouar, a réuni durant cette réunion des anciens de l'ASO et du MCO, ainsi que le comité de supporters pour discuter sur l'organisation de ce rendez-vous. Et dans le même sujet, une délégation de Chlef s'est déplacée hier à Oran pour rencontrer les dirigeants du MCO et discuter sur le quota des billets des supporters du Mouloudia d'Oran et ouvrir une nouvelle page entre deux grands clubs de l'Ouest. Medouar a aussi invité l'équipe du MCO à passer la nuit du mercredi à jeudi à l'hôtel de la Vallée de Chlef pour apaiser les esprits et préparer le terrain pour le bon déroulement de ce match dans un fair-play exemplaire.