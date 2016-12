DÉCÉDÉ AVANT-HIER À L'ÂGE DE 78 ANS L'ancien gardien Abdelkader Zerga n'est plus

L'ancien gardien de but international du MC Alger et de l'USM Alger Abdelkader Ghalem dit «Zerga» est décédé avant-hier soir à l'âge de 78 ans des suites d'une longue maladie, a-t-on appris auprès de ses proches. Né le 27 avril 1938 à Tunis, Zerga a marqué de son empreinte l'époque où il évoluait au MC Alger. Il avait porté le maillot national tunisien entre 1958 et 1961 avant de jouer pour l'Algérie (1964-1972) du temps de l'ancien sélectionneur français Lucien Leduc. Il avait entamé sa carrière avec le Club Africain en 1958 avant d'opter au profit du MC Alger en 1964, club avec lequel il s'est fait un nom. En 1972, il a rejoint l'USM Alger pour disputer ses dernières saisons. Il entama ensuite une carrière d'entraîneur éphémère chez les jeunes dans l'Algérois (MC Alger, CR Belouizdad et RC Kouba) sans aller au bout de ses intentions de transmettre son savoir et son vécu à la jeunesse algérienne. Amputé en 2010 de ses deux jambes, Abdelkader Zerga fait partie de l'histoire de la balle ronde algérienne. L'enterrement a eu lieu hier après-midi au cimetière de Béni Mered à Blida.