COUPE D'ALGÉRIE-16ES DE FINALE:USMA-CAB, ASO-MCO ET MCS-USMB Entre vieilles connaissances

Par Bachir BOUTEBINA -

Dame coupe conviera donc le grand public sportif, à suivre aujourd'hui, et notamment demain après-midi, plusieurs chocs qui promettent beaucoup d'indécision et de suspense, et pourquoi pas leur lot habituel de surprises, entre plusieurs ténors des Ligues 1 et 2.

Une fois n'est pas coutume, les 16es de finale de la coupe d'Algérie seniors s'étaleront sur quatre, avec comme ouverture dès hier au stade du 20-Août 1955, la rencontre CR Belouizdad-US Chaouïa, qui se déroulait au moment où nous mettions sous presse, et sur laquelle nous ne manquerons pas de revenir ce week-end. Dame coupe conviera donc le grand public sportif, à suivre aujourd'hui, et notamment demain après-midi, plusieurs chocs qui promettent beaucoup d'indécision et de suspense, et pourquoi pas leur lot habituel de surprises, entre plusieurs ténors des Ligues 1 et 2. Il n'en demeure pas moins que dès aujourd'hui au stade Omar-Hamadi de Bologhine, l'épreuve populaire mettra aux prises pour la première fois, un très grand spécialiste en la matière, en l'occurrence la prestigieuse ES Sétif, et un néophyte, le DRB Staouéli qui jouera cet après-midi à partir de 16h30, un match de Coupe tout simplement inédit, et surtout historique pour ce Petit Poucet, issu de la Régionale amateur-Centre.

Une rencontre a priori totalement déséquilibrée, et au cours de laquelle il faudra s'attendre à une bonne chambrée à Bologhine, où les modestes gars de Staouéli tenteront de tenir la dragée haute à l'ogre sétifien. Dans le même registre, ce vendredi les stades de Tiaret et celui de l'Opow d'Ouargla, abriteront respectivement, les matchs FC Frenda-MC Alger et MB Rouissat-JS Kabylie, et qui devront logiquement revenir aux deux prestigieux ténors de la Ligue 1 Mobilis. Il est vrai que les amateurs de l'Ouest joueront demain face au dernier détenteur du trophée populaire, alors que les modestes Sudistes se mesureront à un ténor kabyle qui devra impérativement redorer son blason en coupe d'Algérie. Il n'en demeure pas moins que le Mouloudia et la JSK devront se méfier de deux adversaires qui vont certainement jouer leur va-tout, comme cela est d'ailleurs souvent le cas en coupe d'Algérie. Comme Staouéli, Rouisset et Frenda vont jouer demain un véritable match historique, dont l'issue finale ne fait point de doute, à moins que Dame coupe et ses éternelles surprises, décident de bousculer complètement la hiérarchie. Entre ténors de la Ligue 1, demain après-midi, l'USM Alger affronte le CA Batna, au cours d'une rencontre très indécise, et qui verra les Rouge et Noir de Soustara jouer à Omar-Hammadi de Bologhine, une qualification aux 8èmes, aux dépens d'un ténor chaoui des Aurès, vainqueur en championnat (2-1), contre son prestigieux hôte du jour.

Les Batnéens du CAB s'annoncent comme un très sérieux écueil à franchir par des Algérois de l'USMA qui n'ont plus brillé en coupe d'Algérie, depuis leur dernier trophée glâné en 2012, et qui ont surtout la particularité d'avoir été éliminés à Bologhine, lors des trois précédentes éditions. Les gars de Soustara vont-ils changer la tendance ce vendredi devant les gars des Aurès, et redevenir conquérants en coupe d'Algérie? En tous cas, c'est le voeu pieux de tous les usmistes. A Chlef, le stade Boumezrag sera lui aussi ce vendredi, le théâtre d'une sacrée confrontation qui mettra aux prises des Asnamis de l'ASO, aujourd'hui locataires de la Ligue 2, et en nette perte de vitesse, et des Hamraoua du MC Oran actuellement en verve en Ligue 1. Des retrouvailles sous haute surveillance tant il est vrai que cette rencontre n'a pas manqué de raviver de très mauvais souvenirs entre deux ténors qui vont enterrer une fois pour toutes la hache de guerre, et nous offrir un match de coupe digne du prestige de deux antagonistes qui ont déjà fait sensation dans l'épreuve populaire. Dame coupe oblige, la rencontre ASO Chlef-MC Oran s'annonce des plus difficiles à pronostiquer. Ce sera d'ailleurs aussi le cas pour le véritable duel entre ténors de la ligue 2, prévu demain à Saïda entre le MCS et l'USM Blida. Le Mouloudia de Saïda vainqueur du trophée populaire en 1965, accueille ce vendredi un ténor blidéen de la ville des Roses qui a été lui aussi, auteur de plusieurs coups d'éclat en coupe d'Algérie, comme cette finale perdue en 1997, et qui court aujourd'hui derrière un énième come-back en Ligue 1. Mais ce week-end, prestige oblige, Saïda et Blida vont certainement tenter de briller en coupe d'Algérie, à l'occasion d'un choc des plus ouverts à tous les pronostics. Cependant, le prestigieux Mouloudia de Saïda part avec un léger avantage devant une USM Blida qui voyage parfois très mal. Enfin, à Tlemcen, où le WAT local végète actuellement en DNA-Ouest, ce sera l'occasion demain après-midi pour la modeste et sympathique formation de Hennaya, de défendre le football des Zianides, en accueillant le CA Bordj Bou Arréridj, à l'occasion d'un match que les Bordjiens des Bibans vont devoir prendre très au sérieux. Les gars de Hennaya savent qu'ils auront tout à gagner demain, devant un ténor de la Ligue 2 qui reste actuellement très concentré sur un éventuel retour en Ligue 1. Dame coupe sourira ce vendredi à Tlemcen à celui qui saura vraiment la charmer, et rien d'autre. Un vendredi de coupe d'Algérie qui peut nous réserver bien des surprises, et peut-être de taille, en attendant de savoir ce que va nous réserver la suite des 16èmes de finale, au programme de samedi prochain.