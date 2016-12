MO BÉJAÏA Les Crabes peinent à réagir

Par Boualem CHOUALI -

L'aventure africaine a coûté très cher aux camarades de Yaya

C'est désormais la descente aux enfers pour les gars de la Soummam. Les Vert et Noir de Yemma Gouraya continuent d'enchaîner les contre-performances aussi bien à domicile qu'à l'extérieur puisqu'ils se sont inclinés une fois de trop en dehors de leurs bases (1-0) dans un match de retard devant l'USM El Harrach. Une défaite qui n'est pas pour arranger leurs affaires dans la mesure où ils restent collés à la dernière place au classement général, d'une part et ne cessent de se compliquer leur maintien en Ligue 1 Mobilis, d'autre part. Il est vrai que lors de la rencontre face à l'USMH, les Crabes ont fourni plus d'efforts et une meilleure prestation, mais, il n'en demeure pas moins que seule la victoire arrange leurs affaires. Sur cette défaite contre l'USMH justement, Boussaâda a regretté la défaite de son équipe qui a fait jeu égal avec son adversaire, mais trahie par la fatigue à la fin de la rencontre: «Devant une équipes technique d'El Harrach, une des meilleurs équipe de Ligue 1 Mobilis, mon équipe a réussi à faire jeu égal. Mes joueurs ont bien respecté le schéma tactique tracé, ils étaient disciplinés sur le terrain, on a même pu porter le danger devant le camp adverse. On a manqué de réussite, mais en fin de compte la fatigue a eu raison de mes joueurs. Sincèrement, le nul aurait été équitable et cette défaite est difficile à digérer. C'est une défaite qui n'arrange pas du tout nos affaires, mais, nous continuerons à nous battre pour essayer de sortir de cette mauvaise position. L'espoir est permis désormais» a laissé dire le coach adjoint Boussada. Après leur parcours des plus honorables en coupe de la CAF, la fatigue a gagné l'équipe. D'ailleurs, lors de ce dernier match face à l'USMH, selon le préparateur physique c'est plutôt la fatigue qui a eu raison des joueurs «en dépit de la volonté des joueurs de bien faire, la fatigue a eu raison de la volonté de nos joueurs. On n'a pas encore récupéré des derniers matchs qu'on a joués. Les joueurs sont épuisés et sont dans l'incapacité de terminer une seule mi-temps à l'aise. L'enchaînement des matchs est aussi une très mauvaise programmation pour le club», a laissé dire le coach adjoint, le préparateur physique Boussada avant d'ajouter: «Les joueurs ont dépensé beaucoup d'énergie, du coup, la récupération n'est pas facile du tout.

La cascade de blessures qui a gagné tous les joueurs presque, nous renseigne sur la mauvaise préparation d'intersaison. Il nous reste encore un match à jouer contre le CAB, pour enfin entrevoir la phase retour dans les meilleures conditions possibles.