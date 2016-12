CERTAINS INTERNATIONAUX REVIENNENT EN FORCE Comment Leekens va choisir ses 23 pour la CAN?

Par Saïd MEKKI -

Le sélectionneur de l'EN cherche encore des solutions pour bien préparer la CAN

Si Brahimi, Slimani et d'autres sont dans une forme étincelante, certains éléments qui avaient plus de chances d'aller au Gabon, voient leur situation se compliquer tandis que les derniers qui n'étaient pas dans les probabilités se retrouvent dans une position de sélectionnables.

Mahrez, qui a été un petit moment très critiqué à Leicester, notamment par les fans de l'équipe et surtout son coach Ranieri, l'Algérien a étalé toute sa classe lors du match contre Manchester City pour finalement gagner la confiance de tous.

La preuve, son coach lui-même avoue que «quand Mahrez joue pour l'équipe, on gagne souvent!». Et justement, dans ce même match contre Manchester, l'autre international algérien du même club, à savoir Islam Slimani, montre de son côté qu'il est toujours en forme et qu'il reste un buteur redoutable. Mieux encore, Islam a été généreux bien qu'il n'a pas pu marquer, mais a bien effectué deux passes décisives en trois minutes! Statistiquement, Slimani est l'auteur de 5 buts et 3 passes décisives en 10 matchs... De son côté, Brahimi qui était mis sur le banc de touche suscitant de l'inquiétude pour son manque de temps de jeu, vient de montrer toute l'étendue de ses capacités intrinsèques lui qui a été dans l'équipe type de la 13e journée de la Liga Zon Sagres. Brahimi, le maître à jouer des Verts annonce donc son retour en trombe avec son club le FC Porto puisqu'il est l'auteur de 3 buts en l'espace de 5 jours seulement. Ce qui est de bon augure pour sa place parmi les Verts au Gabon pour la CAN 2017. Pour sa part, l'Algérien du Dinamo Zagreb qui lutte pour essayer de prendre la tête du championnat et qui s'est imposé 3-1 contre le Lokomotiv Zagreb, à savoir Hilal Soudani, a été pour beaucoup dans cette victoire avec à la clé un doublé de Soudani dont un superbe coup de ciseau, ainsi qu'une passe décisive originale. Cela s'est passé lors du dernier match contre Lokomotiv Zagreb. Soudani a inscrit pour le moment 9 buts depuis le début de la saison en championnat et sa 4e passe décisive. Des joueurs attendus, Riadh Yassine et Benzia; son coéquipier de Lille, Boudebouz est finalement out pour la CAN et c'est vraiment dommage pour ce joueur très motivé et hargneux.

En effet, le milieu international algérien de Montpellier (Ligue 1) Ryad Boudebouz, blessé au genou, sera opéré ce jeudi et s'éloignera des terrains pendant «plusieurs semaines». Il s'agit d'un véritable coup dur pour le joueur algérien, auteur de sept buts depuis le début de la saison en championnat de France avec le club de l'Hérault. Boudebouz (25 ans) pourrait ainsi déclarer forfait pour la coupe d'Afrique des nations CAN-2017 au Gabon (14 janvier-5 février). De son côté, Sofiane Feghouli est dans une situation bien compliquée surtout avec son coach de West Ham, Bilic. L'international n'a pas du tout été convoqué lors du dernier match de son équipe face à Liverpool. Et c'est à se demander si malgré tout, le sélectionneur des Verts, Leekens, lui ferait tout de même confiance en le rappelant pour la CAN 2017... Hanni le joueur d'Anderlecht, vient d'être critiqué par son coach. Après l'amère défaite (3-2) en Europa League face à l'AS Saint-Etienne, Sofiane Hanni, entré en cours de jeu, a été ouvertement critiqué par son entraîneur qui n'a pas apprécié le comportement de l'international algérien. En conférence de presse René Weiler a ainsi nommément taclé son meneur de jeu algérien qui ne s'est pas donné à fond sur le terrain! Il est vrai qu'après un très bon début de saison, Hanni (4 buts en 17 matchs) semble en méforme ces derniers temps. Pour les joueurs qui n'étaient pas très cités pour la CAN 2017, Benzia s'affirme bien. Depuis l'arrivée aux commandes du Lille OSC de Patrick Collot il y a moins d'un mois, l'international algérien Yassine Benzia; retrouve des couleurs. Titulaire, l'ancien Lyonnais n'est pas étranger aux bons résultats du LOSC, qui reste sur trois succès en Ligue 1. Utilisé à neuf reprises, Benzia, à son avantage ces dernières semaines, n'a pas marqué, mais il a délivré deux passes décisives cette saison en championnat.

Enfin, de son côté, le buteur contre Al Rayyan, Baghdad Bounedjah, s'est offert un doublé en match comptant pour la 11ème journée de la Qatar Stars League. Al Sadd s'est baladé face à Umm Salal (8-0)!

L'international algérien compte désormais 15 buts en 11 matchs. Bounedjah est donc plus que jamais le meilleur buteur du Championnat du Qatar, avec deux réalisations d'avance sur son premier poursuivant le Marocain Youssef Al Arabi (13 buts).