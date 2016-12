AÏKIDO Alger accueille le premier Forum africain

Huit nations seront présentes au premier Forum africain d'aïkido, prévu hier et aujourd'hui à Alger au cours duquel seront débattus plusieurs sujets ayant trait à l'aspect pédagogique de cet art martial et sa définition sociale, selon le président du Comité national de cette discipline, Nacer Rouibah.

Outre l'Algérie, pays hôte de ce forum, il y aura le Cameroun, le Mali, la Libye, le Maroc et la Tunisie, ainsi que les Emirats arabes unis et la Turquie qui, eux, seront présents en tant qu'invités d'honneur.

Ce forum, destiné aussi bien aux enseignants qu'aux pratiquants, est «la première activité officielle de la Confédération africaine d'aïkido», fondée en 2016, a indiqué Rouibah à l'APS.

Il comportera deux volets: des exposés techniques et pratiques de cette discipline sportive à la salle Harcha-Hacène (Alger), et des conférences-débats animées par des techniciens de «renom» à la salle de cinéma «Echabab» d'Alger-Centre.

L'aïkido fait partie des arts martiaux les plus populaires en Algérie, où il a commencé à être pratiqué en 1958. Il est implanté dans 40 wilayas et compte déjà quelque 18.000 licenciés, selon la même source.

«Sur ces 18.000 licenciés, environ 5000 ont déjà la ceinture noire», a encore précisé Rouibah, père spirituel de cette discipline en Algérie qui, lui, détient le 6e dan.