BOUDEBOUZ OPÉRÉ DU MÉNISQUE "L'opération s'est très bien passée, place à la rééducation"

Le milieu offensif de la sélection algérienne et de Montpellier, Ryad Boudebouz, a, comme programmé, subi ce jeudi une opération au niveau du ménisque. «Boudebouz a été opéré avec succès de son ménisque du genou droit par le docteur Didier Mailhé, chirurgien spécialiste du genou du groupe Orthodoc. Ryad pourra retrouver les terrains dans quelques semaines», a annoncé son club sur son site Internet.

«L'opération s'est bien passée, place maintenant à la rééducation», a indiqué le joueur sur son compte Twitter tout en remerciant ses fans pour leur soutien. Reste à savoir si cette opération va le priver on non de la CAN 2017.