CONVOITÉ PAR L'USM HARRACH Ziaya se rapproche du DRB Tadjenanet

L'attaquant Abdelmalek Ziaya, convoité par l'USM Harrach devrait s'engager dans les prochaines heures avec le DRB Tadjenanet pour devenir la première recrue hivernale de la formation de l'Est, a-t-on appris hier auprès du club pensionnaire de la Ligue 1 Mobilis. Libéré par la JS Kabylie six mois après son arrivée en provenance de l'ES Sétif, Ziaya devrait s'engager pour un contrat de deux saisons, précise la même source. Ziaya (32 ans) avait entamé sa carrière au sein de l'ES Guelma avant de rejoindre l'ES Sétif en 2005 avec laquelle il avait remporté plusieurs titres nationaux et internationaux. Il est considéré comme l'un des joueurs algériens les plus titrés dans l'histoire du football national avec 12 titres remportés avec l'ESS, Ittihad Djeddah (Arabie Saoudite) et l'USM Alger. Eliminé en 32es de finale de la coupe d'Algérie face au CABB Arréridj (1-0), le Difaâ occupe la 11e place au classement de la Ligue 1 avec 16 points, à une journée de la fin de la phase aller.