COUPE D'ALGÉRIE DE BILLARD 124 participants au rendez-vous à Khenchela

Pas moins de 124 participants prennent part aux épreuves de la 23éme édition de la coupe d'Algérie de Billard (séniors, juniors et minimes) ouvert jeudi, au siège du club amateur de la cité Bellevue de la ville de Khenchela.

Le coup d'envoi de ce rendez-vous sportif de trois jours, a été donné par le wali, Hammou Bekouche, et se poursuivra vendredi avec les demi-finales, tandis que les finales se dérouleront samedi ponctuées par la remise des récompenses aux vainqueurs, selon le programme initié par les organisateurs.

Cette compétition qui a connu l'engagement d'athlètes issus de 18 clubs et ligues régionaux, représentent les wilayas d'Alger, Batna, Biskra, Khenchela, Mostaganem, Oran, Sétif, Sidi Bel Abbès, et Tébessa, ainsi qu'Annaba, Constantine et Béjaïa, est inscrite au calendrier de la Fédération algérienne de rafle et billard (FARB) et ce, pour donner davantage de rayonnement à cette discipline et à encourager sa pratique, afin de généraliser ce sport à travers l'ensemble des wilayas, a indiqué M.Mohamed Lamine Maïdi, président de la FARB.

Le niveau technique de cette compétition, marqué par une participation record d'athlètes issus de catégories de jeunes (minimes et juniors), sera «plus relevé» que lors des précédentes éditions, et devra connaître avec la participation des meilleurs athlètes, des parties très «relevées», estime

M.Maïdi.

Ce tournoi vise à créer l'émulation entre les participants et constitue une occasion de tester leur niveau et acquérir davantage d'expérience pour l'entame de la saison, ainsi qu'une occasion pour choisir les meilleurs talents devant renforcer la sélection nationale, a-t-il encore souligné.