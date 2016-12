DINAMO ZAGREB Soudani pas encore fixé sur son avenir

Le second meilleur buteur de la sélection algérienne en activité, Larbi Hilal Soudani, n'est pas encore fixé sur son avenir professionnel, lui qui sera libre de tout engagement en juin prochain puisque son contrat avec le Dinamo Zagreb arrivera à son terme. «Je ne sais si je vais partir cet hiver. On verra», a confié au site croate tportal l'international algérien, meilleur buteur du championnat de la Croatie avec neuf buts. L'ancien baroudeur de l'ASO Chlef est, d'autre part, content et fier de ce but splendide qu'il a inscrit le week-end dernier face au Lokomotiv Zagreb. «C'est vrai que c'est un beau but. C'est le meilleur ou l'un des meilleurs buts de ma carrière. Je m'en souviendrai longtemps», a-t-il confié.