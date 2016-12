FC PORTO Brahimi buteur et passeur contre Maritimo

L'international Yacine Brahimi a contribué grandement dans la victoire de son équipe le FC Porto face à Maritimo Funchal (2-1), avant-hier soir en étant buteur et passeur décisif dans cette rencontre comptant pour la 15e journée du championnat de première division de football au Portugal. Brahimi a ouvert le score pour les «Dragons» à la 45e, avant de servir son coéquipier André Silva (67e) pour doubler la mise.

Les visiteurs ont réduit la marque à la 85e par Djousse. Il s'agit du troisième but du milieu offensif algérien en autant de matchs, confirmant son net regain de forme avec lequel il s'illustre depuis quelques semaines, et grâce auquel il a obligé son entraîneur de le réintégrer dans son équipe type. Brahimi, qui a failli quitter Porto pour Everton (Premir League anglaise) lors des derniers jours du mercato estival, compte trois réalisations en championnat portugais et une en Ligue des champions. Dans cette épreuve, Le FC Porto affrontera Juventus (Italie) en huitièmes de finale. La résurrection du joueur de 26 ans tombe à point nommé, étant donné que la sélection algérienne s'apprête à disputer la CAN 2017.