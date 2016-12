HANDBALL L'EN U17 et U18 en stage à Alger

Les sélections algériennes de handball U17 garçons et U18 filles effectueront du 17 au 23 décembre au Centre de Souidania (Alger), un stage inscrit au programme de préparation des 3es Jeux africains de la jeunesse (JAJ-2018) que l'Algérie abritera.

Sous la conduite de Djallal Eddine Harous et Mohamed Mekki, respectivement entraîneur et entraîneur adjoint, la sélection des U17 (garçons) sera composée de 18 joueurs issus de 15 clubs de différentes divisions. Il s'agit de Boughada Zinedine, Amroun Yassine (Majd Blida), Alleg Abdelghani, Diabi Adem (Bouteldja), Gorine Yahia (HBC Oran), Toubali Hacene (SR Ain Taya), Tabet Taha, Attia Abderrahmane (Ain Touta), Slimane Louey (RC Arbaâ), Rahmoun Nassim (JS Arbaa), Bounab Hani (JSE Skikda), Abdelkader-Mekki Abdelhak (NRKG Alger), Rakhoum Mouizi (Constantine), Boubekeur Sofiane (HC Tlemcen), Aouissa Mohamed (Tazmalt), Gaba Hamza OM Annaba), Bensalem Salah (Ouacif) et Bessa (ES Alger).

Pour sa part, le duo Nadia Benzine-Yemna Kouadri a fait appel à 23 joueuses U18 de 16 clubs pour entrer en stage.

La sélection attendue à Souidania est formée de Bendjmil Lilia, Alliouche Chaima, Benothmane Nadia, Belkadi Zoubir Djazia (AS Castor), Benrahou Yesma, Kourat Afia (Hawa Saida), Kendi Lisa, Bouallem Allah Mouna (ASFBK), Djemaoui Rania, Djoghri Ines, Cherchari Rayane (CRBH), Saadi Nawel (JSCA), Tahraoui Licia (CSM), Brahiti Chahinez (EHBAT), Yllès Serine (OCAT), Amzal Nouara (JSMDBK), Haroune Massissilia (JSA), Benane Razika (IRBB), Alleg Rania (GS Pétroliers), Bensafia Sabine (HBC El Biar), Oucel Lamia (OUACIF), Souissi Fatma Zohra (NRBH) et Achi Maroua (CR/ASAT).