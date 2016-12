IL VEUT QUITTER L'OGC NICE Guingamp et Bastia sur les traces de Benrahma

Le milieu offensif algérien de l'OGC Nice, Saïd Benrahma, souhaite partir du club de Ligue 1 française de football dès cet hiver, a rapporté hier la presse locale.

En manque de temps de jeu avec l'OGC Nice cette saison, Benrahma (21 ans) est courtisé par Guingamp et Bastia, deux autres pensionnaires de l'élite française, selon TF1.

Le milieu offensif niçois dont le contrat expire en juin 2018 et qui avait été prêté la saison passée à Angers pendant six mois, ne serait pas contre un départ en Bretagne, lui qui semble intéressé par le projet de l'entraîneur guingampais Antoine Kombouaré, précise la même source.

Quant au club corse qui est 16e de Ligue 1, un renfort lors du prochain mercato hivernal serait le bienvenu, alors que le Sporting n'est qu'à quatre points du premier relégable. Benrahma n'est plus convoqué en sélection algérienne première depuis novembre 2015.

En revanche, il a été retenu pour participer avec la sélection nationale des moins de 23 ans aux Jeux olympiques de Rio De Janeiro (Brésil) en août dernier, mais son club a refusé de le libérer.