MONDIAL DE TAE-KWON-JITSU Le club amateur "Noumour" de Saïda en 3e place

Le club sportif amateur «Noumour» (tigres) de Saïda a remporté la troisième place au Championnat du monde de Tae-Kwon-Jitsu (séniors), qui s'est déroulé la semaine dernière en Jordanie, a-t-on appris de son entraîneur, Mohamed Othmani.

Ali Mostéfai a décroché la médaille d'or alors, Arifi Iliès, Hebri Mohamed Amine et Hachemi Omar Farouk ont été décorés de médailles d'argent et Mokaddem Abderrahmane et Hafidi de médailles de bronze.

Le club de Saïda, qui a représenté l'Algérie à ce Championnat mondial, a décroché une place honorable sur 18 pays ayant pris part à cette manifestation sportive dont l'Italie, l'Allemagne, Sri Lanka, Tadjikstan, Palestine, Egypte, Maroc et Irak.

Les premières et deuxièmes places de ce championnat mondial, disputé du 7 au 12 décembre en cours, ont été remportées par la Jordanie et les Emirats arabes unis respectivement.

Trois athlètes du club amateur de tae-Kwon-Jitsu de Saïda ont bénéficié d'un stage en Jordanie de trois jours à partir du 12 décembre.

Le club amateur de Saida a remporté, en août dernier, la deuxième place au Championnat arabe, organisé aussi en Jordanie.

Ce club de Saida compte 50 athlètes en catégories de jeunes et en seniors.