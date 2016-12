STADE DE BOLOGHINE Réduction de 60% pour les supporters de l'USMA

Les supporters de l'USM Alger bénéficieront d'une réduction de 60% sur leurs cartes d'abonnement au stade Omar-Hamadi (Bologhine), qui sera effective dès la fin de l'année en cours, a annoncé la direction des Rouge et Noir. «L'abonnement annuel au stade Omar-Hamadi, fixé habituellement à 5000 DA, est proposé en cette fin d'année à seulement 2200 DA, soit une réduction de 60%», a indiqué la direction du club champion d'Algérie en titre sur son site officiel. Un abonnement qui couvre l'ensemble des matchs «seniors» au stade Omar-Hamadi, en Championnat de Ligue 1 Mobilis, en coupe d'Algérie et en coupe d'Afrique.

«L'acquisition d'un abonnement pendant cette offre ouvrira droit à une autre offre exceptionnelle, en vue de la saison 2017-2018», a encore promis la direction de l'USMA à ses supporters, sans plus de précisions. Les billets d'accès au stade Omar-Hamadi sont vendus habituellement au prix de 500 DA l'unité.

En guise de cadeau de fin d'année pour ses supporters, la direction de l'USMA a déjà annoncé que l'accès au stade Bologhine pour les matchs contre l'ES Sétif (déjà joué en championnat, victoire 3-1) et le CA Batna (hier en coupe d'Algérie) sera gratuit.