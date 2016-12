TRI-NATIONS DE RUGBY Algérie - Maroc aujourd'hui à Oran

La sélection algérienne de rugby a repris du service, jeudi en fin d'après-midi à l'Institut national de formation sportive d'Aïn El Turck (Oran), en prévision du tournoi international de Tri-nations qui regroupera, du 17 au 24 décembre au stade Ahmed-Zabana d'Oran, le XV national, le Maroc et la Tunisie.

L'entraîneur national, Tebani Salim, a programmé des séances physiques et tactiques, afin que ses poulains soient totalement prêts pour le premier match face au Maroc, ce samedi à 15h00 à Oran.

«Le tournoi est très important pour les Verts qui doivent se préparer comme il se doit», a-t-il souligné, souhaitant que tout le monde soit prêt pour les deux prochains matchs préparatoires pour le championnat d'Afrique prévu au mois de mars.

Dans cette première compétition africaine, les Verts joueront dans la poule «C» aux côtés des Camerounais et des Nigérians. «Un moment unique pour les joueurs algériens qui ont hâte d'y être et surtout d'entrer plus dans l'histoire», a-t-il ajouté.

A noter que le rugby algérien est passé de la 108ème à la 74ème place au niveau mondial et à la 18ème au niveau africain, avant le tournoi international de Tri-nations d'Oran, comptant pour le classement mondial et inscrit au calendrier du World Rugby (Fédération internationale de la discipline).

«Nous devons toujours garder notre objectif en tête, celui de jouer une bonne coupe d'Afrique», soutient le manager général de l'Equipe nationale, Azzouz Aib.

Des arbitres français dirigeront Algérie-Maroc avec comme commissaire du match, Mustapha Djalti, désigné par Rugby-Afrique.