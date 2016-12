COUPE D'ALGÉRIE-16ES DE FINALE: USMH-OM, USMBA-RCR (16H), ET JSS-CSC (17H) Des surprises à prévoir

Cet après-midi, Dame Coupe a donc fait le choix de mettre face-à-face plusieurs ténors de l'élite, et non des moindres, avec au programme du jour, trois grosses affiches des plus indécises à suivre.

Aujourd'hui, pour le compte des 16èmes de finale de la coupe d'Algérie, pas moins de six formations de la Ligue 1 Mobilis s'affronteront pour se qualifier à leur tour aux 8èmes de finale, qu'ont rejoint dès mercredi dernier le CR Belouizdad aux dépens de l'US Chaouia (2-1), puis le lendemain l'ES Sétif qui a étrillé le DRB Staouéli (5-0). Cet après-midi, Dame Coupe a donc fait le choix de mettre face-à-face plusieurs ténors de l'élite, et non des moindres, avec au programme du jour, trois grosses affiches des plus indécises à suivre. Ainsi, au stade du 20-Août 1955 de Belouizdad, les Harrachis de l'USMH auront fort à faire devant un Olympique de Médéa qui va certainement tenter de confirmer dans l'épreuve populaire son actuel parcours des plus tonitruants en championnat.

Les Médéens qui rendront visite aux Harrachis, lors de la prochaine et ultime journée de la phase aller, se déplacent cet après-midi à Alger avec de très sérieux atouts à faire valoir. Côté harrachi, le club de la banlieue-est de la capitale, est lui aussi sur une courbe ascendante, et saisira l'occasion aujourd'hui pour confirmer de son côté son net regain en forme du moment. Un derby du Centre qui mettra aux prises deux ténors qui pratiquent actuellement un football des plus respectables, et bien malin qui pourra donner un pronostic, tant il est vrai que ce match de coupe s'annonce des plus équilibrés. Un match de premier choix et qui promet bien des sensations cet après-midi dans l'ancestral 20-Août 1955. A Sidi Bel Abbès, la rencontre derby prévu dans le magnifique et grand stade de la capitale de la Mekerra entre deux ténors voisins, en l'occurrence l'USMBA et le RC Relizane, devra donner lieu à des débats forts relevés au 24-Février. Les Relizanais qui jouent actuellement leur survie en Ligue 1 Mobilis, et qui ont déjà battu leur hôte bélabésien en championnat, vont-ils pourvoir récidiver contre un adversaire toujours intraitable à domicile? En tout cas, l'USM Bel Abbès semble être bien partie pour rééditer son précédent parcours en coupe d'Algérie, et au terme duquel les gars de la Mekerra ont atteint le dernier carré. De plus, sur le vu de sa forme actuelle, El Khedra a de fortes chances de prendre sa revanche sur un Rapid de la Mina qui sera privé de plusieurs titulaires, et non des moindres, a pour cause de blessures. Il n'en demeure pas moins que le caractère derby de cette belle affiche, version coupe d'Algérie, prédominera sur cette empoignade au cours de laquelle le résultat prendra le pas sur la manière. Il est vrai qu'un match de coupe ne se joue pas, mais se gagne au final. Ce sera aussi d'ailleurs le cas pour la rencontre entre ténors de la Ligue 1, et qui mettra aux prises au stade du 20-Août 1955, des Bécharis de la JS Saoura actuellement invincibles chez eux, et des Sanafir du CS Constantine, en très nette perte de vitesse en championnat.

Les gars de la Saoura qui avaient disposé à domicile des Clubistes de l'antique Cirta, au début du championnat en cours, semblent être eux aussi très bien placés pour se qualifier aux dépens d'un adversaire constantinois qui risque fort de chuter une nouvelle fois, très loin de ses bases. Mais attention à ces Sanafir qui restent aussi capables du meilleur. Côté déclarations habituelles d'avant-match, dixit le capitaine harrachi Younès: «La coupe fait rêver tout El Harrach!». Dans le camp médéen, on est persuadé de surclasser l'USMH, afin de prendre un sérieux avantage psychologique, avant de retrouver les Harrachis en championnat. Côté USM Bel Abbès, on s'est donné le mot pour se défaire du RC Relizane, afin de bien préparer la rencontre de championnat prévue le prochain week-end à Alger contre le MCA. Dans le camp Relizanais, très peu de déclarations, sinon celles relatives à la nouvelle convocation de Tebbi et Benayad avec l'EN. Il est vrai que les Lions de de la Mina sont plus focalisés sur leur situation actuelle en bas de classement, que sur l'épreuve populaire. C'est d'ailleurs le même son de cloche du côté des Sanafir du CSC, dont la position du moment en championnat, est devenue des plus préoccupantes, avant la venue du coach Amrani. Quand bien même l'Entp attend beaucoup de la coupe d'Algérie, les Sanafir n'ont soufflé aucun mot sur leur match de coupe d'Algérie des 16èmes de finale. En tout cas, ce soir, la Ligue 1 Mobilis perdra pas moins de trois ténors dans l'épreuve populaire et promet d'ores et déjà en 8èmes de finale un sacré prochain duel au sommet au terme des 16èmes USMA-CAB et USMBA-RCR.



Programme des matchs:

14h30: NSR El Fedjoudj - USM Annaba

US Tébessa - RCB Oued R'hiou

USM Khenchela - Paradou AC

CAM Skikda - US Béni Douala

15h: IS Tighenif - NA Husseïn Dey

16h: USM El Harrach - Olympique Médéa

USM Bel-Abbès - RC Relizane

17h: JS Saoura - CS Constantine.