INFRASTRUCTURES SPORTIVES Ould Ali insiste pour un meilleur investissement

Le ministre de la Jeunesse et des Sports multiplie les visites à travers les wilayas du pays pour inspecter les infrastructures sportives

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali, a insisté jeudi à Sidi Bel Abbès sur l'investissement en infrastructures sportives et l'activation de leur rôle en fournissant toutes les conditions à leurs utilisateurs.

Lors d'une visite de travail et d'inspection dans la wilaya, le ministre a indiqué que son secteur a bénéficié de plusieurs infrastructures sportives importantes dont des centres régionaux de regroupement des Equipes nationales.

Il a souligné que ces centres sont destinés à accueillir les jeunes talents et les équipes nationales et locales dans les meilleures conditions en leur épargnant le déplacement à l'étranger pour effectuer des stages, d'où la possibilité d'y investir pour attirer d'autres équipes de l'extérieur du pays.

M.Ould Ali a également déclaré qu'il est nécessaire d'exploiter les espaces d'activités de jeunes, en collaboration avec différents partenaires et de les rendre comme source financière supplémentaire aux subventions de l'Etat.

Il a appelé à ouvrir les maisons de jeunes devant les associations pour abriter leurs activités dans un cadre permettant de relancer l'activité associative et renforcer le lien entre les jeunes et les associations, insistant sur l'encouragement des jeunes à adhérer à ces maisons en les encadrant et en répondant à leurs besoins.

Dans une déclaration à la presse en marge de cette visite, le ministre a souligné que son département concentre son travail sur l'encadrement et le soutien financier, en vue de développer le mouvement sportif et de jeunes à travers le pays, en rappelant qu'une convention a été paraphée avec la Fédération algérienne de football (FAF) pour réserver un soutien financier aux clubs sportifs amateurs de football à travers le pays, surtout ceux des zones déshéritées.

D'autre part, M.Ould Ali a exprimé sa satisfaction quant à la performance des cadres de son secteur à Sidi Bel Abbès et à la dynamique affichée par les jeunes, ajoutant que la wilaya a bénéficié, dans le cadre des trois derniers quinquennats, de 154 projets dans le secteur de la jeunesse et des sports pour un montant de plus de 8,2 milliards DA devenant un pôle sportif par excellence.

Le ministre a procédé, lors de sa visite, à l'inauguration de deux maisons de jeunes dans les communes de Sidi Brahim et Sidi Bel-Abbès, avant de visiter le centre régional de regroupement des équipes nationales et le centre régional de jeunes talents au chef-lieu de wilaya.

Sur place il a mis l'accent sur l'importance de ces deux structures au niveau local et national en tant que village sportif l'un jouxtant l'autre.

M.El Hadi Ould Ali a également posé la première pierre de la réalisation d'une piscine semi-olympique à Sidi Bel-Abbès et a inspecté le complexe sportif «24 février» et un stade de proximité au centre ville de Sidi Bel-Abbès.