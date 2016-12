LEEKENS DIRIGERA SON PREMIER STAGE DE L'EN DES LOCAUX Des nouvelles têtes pour le renouveau

Le technicien belge aura une meilleure idée sur les joueurs locaux à l'issue de ce stage

Le sélectionneur national Georges Leekens a choisi une liste de 26 joueurs locaux pour un court stage de trois jours dès demain au Centre technique de Sidi Moussa avec plusieurs nouvelles têtes.

Ainsi, le coach adjoint Nabil Negghiz a préparé une liste exhaustive de pas moins d'une cinquantaine de joueurs desquels il a eu le choix de ses 26 éléments pour ce regroupement de trois jours entrant dans le cadre des préparatifs des Verts en vue des éliminatoires du Championnat d'Afrique des joueurs locaux prévu en 2018 au Kenya.

Mais pour ce premier stage, c'est le sélectionneur Leekens qui a programmé avec son adjoint local, Neghiz, dans la perspective de choisir des défenseurs qui manquent franchement au sein des Verts.

Dans cette liste choisie par l'entraîneur belge, qui exerce également les fonctions de sélectionneur de l'Equipe nationale première, plusieurs joueurs vont honorer leur première convocation. C'est le cas pour les joueurs Lamraoui, Saâdou, Tebbi ainsi que les gardiens de but Zeghba et Lamraoui.

Du point de vue des spécialistes l'importance primordiale de ce regroupement pour le sélectionneur Georges Leekens réside dans le fait de dénicher quelques éléments susceptibles de renforcer les rangs de la sélection nationale A qui s'apprête à disputer la phase finale de la coupe d'Afrique des nations programmée au Gabon du 14 janvier au 5 février 2017.

La ligne défensive algérienne manque cruellement de latéraux et bien évidemment d'axe central qui a montré toute sa fébrilité.

Ainsi lors de ce regroupement, le coach Belge devrait bien suivre les défenseurs Khoutir Ziti (ES Sétif); Abderrahmane Hachoud (MC Alger); Rabie Meftah (USM Alger) sans oublier Mohamed Wald Bencherifa du CS Constantine et Mohamed Benyahia de l'USM Alger. Bien évidement, le sélectionneur des Verts et des «locaux» aura aussi d'autres objectifs intermédiaires, à savoir de voir l'évolution des autres joueurs des autres secteurs afin de trouver les probables «réserves» pour les «A».



Le Belge Patrick Dewild pour être dans le bain

Et là, il est important de noter que la dernière nomination du Belge Patrick Dewilde en tant qu' entraîneur-adjoint de la sélection algérienne de football, et surtout qui sera également l'entraîneur de la future sélection olympique avec pour objectif la participation aux Jeux olympiques 2020, tombe à pic. Ce premier regroupement lui permettra tout comme Leekens de voir à l'oeuvre les 26 joueurs sélectionnés pour faire aussi son choix concernant les U-23.

Ce choix effectué la veille du regroupement des joueurs locaux permet donc à Dewild d'être d'emblée dans le bain de l'ambiance des sélections algériennes.

Seulement, de ce côté, les spécialistes et observateurs estiment que la FAF a bien ses raisons de faire ce choix pour le coaching des locaux et des olympiques par les deux Belges alors qu'ils s'attendaient à la nomination d'un coach local.

Parmi les plus cités, ces derniers temps, faut-il le préciser il y a eu d'abord Nasser Sendjak qui avait quitté le MO Béjaïa. Ensuite, il y a eu Kheireddne Madoui qui a quitté le club saoudien en crise financière et enfin l'ex-coach de l'ES Sétif, Abdelkader Amrani...



Liste des 26 joueurs:

Gardiens: Malik Asselah (JS Kabylie), Tahir Lamraoui (O Médéa), Mustapha Zeghba

(USM El Harrach).

Défenseurs: Nabil Saâdou (O Médéa), Mohamed Khoutir Ziti (ES Sétif), Abderrahmane Hachoud (MC Alger), Mohamed Walif Bencherifa (CS Constantine), Houcine Benayada (CS Constantine), Chemseddine Nessakh (MC Oran), Mohamed Rabie Meftah (USM Alger), Mohamed Benyahia (USM Alger), Nabil Bousmaha (JS Saoura), Mohamed Naâmani (CR Belouizdad).

Milieu de terrain: Mohamed Benkhemassa (USM Alger), Abderraouf Benguit (USM Alger), Samir Aïboud (JS Kabylie), Akram Djahnit (ES Sétif), Mohamed Bentiba (MC Oran), Abderrahmane Bourdim (JS Saoura), Sofiane Bendebka (NA Husseïn Dey, Foued Haddad (DRB Tadjenant), Karim Aribi (CA Batna).

Attaquants: Hichem Nekkache (MC Alger), Abou Sofiane Balegh (USM Bel-Abbès), Oussama Tebbi (RC Relizane), Mourad Benayad (RC Relizane).