Les grands passent dans la douleur

Le MC Alger, la JS Kabylie, l'USM Alger et le CA Bordj Bou Arréridj se sont qualifiés avant-hier pour les 8es de finale de la coupe d'Algérie, mais dans la douleur, car ayant souffert le martyre avant de venir à bout d'adversaires «plus petits», au moment où l'ASO Chlef (Ligue 2) a bousculé la hiérarchie en sortant le MC Oran (Ligue 1). Le Doyen, tenant du titre, a été longuement tenu en échec par le FCB Frenda, sociétaire de la division inter-régions (centre-ouest) avant de trouver la faille par Walid Derrardja (1-0) à la 79e minute. La JS Kabylie a souffert tout autant face au MB Rouissat, sociétaire de la division amateur (centre), qui l'avait tenue en échec (1-1) pendant le temps réglementaire, avant de s'effondrer dans les prolongations. Le club du Djurdjura pensait avoir fait le plus dur en ouvrant le score par Redouani à la 73e, mais le MB Rouissat a réussi à égaliser par Haguiga, sur coup franc direct à la 79e minute. Grâce à leur endurance, les Kabyles ont cependant réussi à reprendre l'avantage au score pendant les prolongations, grâce à Boulaouidet, auteur du but victorieux à la 100e minute. A l'instar du MCA et de la JSK, le CA Bordj Bou Arréridj a peiné pour arracher sa qualification aux 8es de finale, car le CRB Hennaya, bien qu'appartenant à la division inter-régions (ouest) lui a posé les pires difficultés. Aux buts de Madouni (39') et Yalaoui (43'), le CRB Hennaya a en effet répliqué par Lahbiri (78') et Benkhatir (90'+5), arrachant une prolongation inespérée à l'ultime seconde du temps additionnel. L'endurance et l'expérience ont été cependant d'un grand secours au CABBA, ayant réussi à inscrire le but de la victoire (3-2) par Bouflih à la 100e minute. Le MC Oran a vécu, pour sa part, un véritable cauchemar à Chlef, car après avoir longuement mené au score, grâce à Mourad Delhoum (9'), il a subi un incroyable retournement de situation, ayant fini par lui être fatal. L'ASO a réussi en effet à renverser la vapeur en 2e mi-temps, par Boutiba (78), puis Meddahi (88'), pour se qualifier finalement (2-1). Dans les autres matchs, ayant mis aux prises des adversaires évoluant au sein d'un même palier, la hiérarchie a été plus au moins respectée, puisque la qualification est revenue aux clubs hôtes. Entre les sociétaires de la Ligue 2 Mobilis, le MC Saïda a surclassé l'USM Blida (2-0), qu'il recevait au stade du 13-Avril, au moment où le duel USM Alger - CA Batna, entre pensionnaires de la Ligue 1 Mobilis, a tourné à l'avantage des Rouge et Noir (1-0). C'est encore une fois le capitaine Rabie Metah qui a «sauvé» les champions d'Algérie en titre, en débloquant la situation à la 83e minute. Le CR Belouizdad et l'ES Sétif, deux grands spécialistes de l'épreuve, se sont également qualifiés pour les 8es de finale, en battant respectivement l'US Chaouïa et le DRB Staouéli. Les autres matchs ont été prévus hier, avec à l'affiche trois chocs entre pensionnaires de l'élite, à savoir: USM El Harrach-Olympique de Médéa, USM Bel Abbès-RC Relizane et JS Saoura-CS Constantine.