AL SADD Bounedjah double passeur

Le meilleur buteur de la Qatar Star League, Baghdad Bounedjah (15 buts) n'a pas marqué contre Al Sailiya mais il a offert deux buts dont un magnifiquement à Xavi pour une victoire 1-3 et une première place à la clé pour Al Sadd. Après une ouverture du score de l'Iranien Pouraliganji (6'), Xavi double le score à la 33e minute sur une superbe passe de Bounedjah qui reçoit le ballon, effectue une contrôle orienté avant d'adresser une passe aveugle de l'extérieur du pied droit pour trouver l'Espagnol lancé vers la surface de réparation. En deuxième mi-temps, le natif d'Oran reçoit une ballon de Khalfan alors qu'il est à la limite du hors-jeu, l'arbitre ne siffle pas, et l'Algérien remet instantanément dans la course du buteur qatari qui inscrit le troisième but (74'). Grâce à cette cinquième victoire consécutive, Al Sadd a pris seul la tête du championnat à l'issue de la 12e journée.