CHAMPIONNAT D'ALGÉRIE 2016 DE TENNIS (PAR ÉQUIPES) Onze clubs au coup d'envoi à Bachdjarah

Onze clubs étaient présents au coup d'envoi du Championnat d'Algérie 2016 de tennis par équipes «filles et garçons», des U12, U14 et +15 ans, donné jeudi dernier au Tennis Club de Bachdjarah (Alger), a-t-on, constaté. Les onze clubs qui représentaient six ligues à savoir, Alger, Oran, Tlemcen, Annaba, Biskra et Béjaïa, sont: GS Pétroliers (U12/garçons et +15 ans garçons et filles), Hydra AC (U12/garçons et filles et U14/garçons), Hamra Annaba (U12 garçons/filles et U14ans garçons), Haï Salem d'Oran (U12 garçons/U14 filles, +15 garçons et filles), AS Sûreté nationale (+15 ans garçons et filles), CRB Bordj El Kiffan (U14 garçons/filles), CT Mansourah de Tlemcen (U12 filles et U14 garçons), Hamra Annaba (U14 garçons et +15 garçons), O. Boumerdès (U12 filles), le MB Béjaïa, le RC Biskra (U14 filles), alors que les athlètes du NT Skikda sont absents. Pour la bonne maîtrise et gestion de la compétition, la Commission nationale d'arbitrage a désigné 12 arbitres de chaises, trois superviseurs et un juge arbitre. «Le championnat d'Algérie inter-clubs est l'avant-dernière compétition nationale. Elle sera à même de permettre aux différentes équipes présentes (ce sont les vainqueurs des championnats régionaux Est et Ouest et les finalistes de la région Centre) d'évaluer le travail effectué au niveau de ces catégories d'âges durant toute l'année 2016 et noter ce qui a marché et ce qui n'a pas été», a indiqué le juge arbitre international, le plus gradé en Algérie, Fateh Hakim. La journée du vendredi devait être non-stop et assurer la désignation des finalistes dans chaque catégorie d'âge pour disputer les finales, la journée d'hier, une journée qui devait être aussi consacrée aux matchs de classement pour les 3ès places. Après le championnat d'Algérie, la fédération aura à organiser sa dernière compétition qui concernera les masters des circuits, le 22, 23 et 24 décembre à Alger pour les seniors, et ceux des jeunes catégories à Tlemcen du 22 au 26 décembre 2016.