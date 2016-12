CHAMPIONNAT D'ALGÉRIE DE VOILE 105 athlètes attendus à Alger-Plage

105 athlètes se donnent rendez-vous du 27 au 29 décembre prochain pour disputer la phase finale du championnat d'Algérie de voile, séries Optimist et Planche à voile (RSX, Raceboard, Bic Techno), prévue à l'école de voile d'Alger-plage. C'est le dernier grand rendez-vous de l'année pour les véliplanchistes algériens. Une ultime étape qui verra la participation des meilleurs athlètes dans chaque spécialité inscrite au programme de ce championnat. Selon la Fédération algérienne de voile (FAV), 105 sportifs seront à pied d'oeuvre dans cette phase finale du championnat national de voile. 60 seront présents dans la série Optimist et 45 en Planche à voile (10 RSX, 15 Raceboard, 20 Bic Techno). Les 105 participants sont issus de 20 clubs représentants huit ligues de wilaya: Alger, Aïn Timouchent, Béjaïa, Skikda, Mostaganem, Boumerdès, Oran et Tipasa. Selon le planning, de l'évènement établi par la FAV, huit courses sont programmées durant les deux premiers jours, soit le 27 et le 28 décembre, alors qu'il n'y aura qu'une seule course lors de la dernière journée pour clôturer le championnat.