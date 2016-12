FC PORTO L'entraîneur Esperito encense Brahimi

L'entraîneur du FC Porto, Nuno Esperito, n'a pas tari d'éloges sur son international algérien, Yacine Brahimi, suite aux précédentes prestations de ce dernier avec à la clé trois buts en huit jours, signant son retour au-devant de la scène après une première partie de saison quasiment blanche. «Brahimi a fait un bon match, il a marqué un but, fait une passe décisive, mais également un grand travail pour l'équipe. J'en suis content», s'est réjoui le coach des Dragons, cité par la presse locale. Nuno Esperito s'exprimait sur la dernière sortie de son équipe, jeudi face à Maritimo Funchal (2 - 1), un rendez-vous pendant lequel Brahimi s'est distingué par un but et une passe décisive. Il s'agissait du troisième but du milieu offensif algérien en autant de matchs, confirmant son net regain de forme avec lequel il s'illustre depuis quelques semaines, et grâce auquel aussi il a obligé son entraîneur à le réintégrer dans son équipe type. Brahimi, qui a failli quitter Porto pour Everton (Premier League) lors des derniers jours du mercato estival, compte trois réalisations en championnat portugais et une autre en Ligue des champions. Dans cette épreuve, le FC Porto affrontera la Juventus en huitièmes de finale. La résurrection du joueur de 26 ans tombe à point nommé, étant donné que la sélection algérienne s'apprête à disputer la coupe d'Afrique des nations 2017 du 14 janvier au 5 février au Gabon.