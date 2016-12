LIGUE 1 FRANÇAISE Boudebouz est le joueur algérien le mieux payé

Le meneur de jeu de Montpellier, Ryad Boudebouz, est le joueur algérien le mieux payé de la Ligue 1 française, d'après l'enquête réalisée par L'Équipe sur les salaires des joueurs et des entraîneurs du championnat de France. Boudebouz perçoit un salaire de 80.000 euros, sans les primes. Il touche le double de Walid Mesloub de Lorient et Mehdi Abeid de Dijon. Le joueur le mieux payé de la Ligue 1 est le défenseur brésilien du PSG, Thiago Silva, avec plus d'un million d'euros brut mensuel (1.050.000 euros).

Le podium est 100% parisien: le Brésilien est suivi par son coéquipier Angel Di Maria (900.000 euros) puis Edinson Cavani (800.000 euros) à égalité avec Thiago Motta. Sans surprise, le club de la capitale française dispose des sept joueurs les mieux payés chaque mois hors primes (prime à la signature, prime d'objectifs individuels ou collectifs, droits d'images...).

Dans le Top 10, il y a trois joueurs évoluant dans d'autres clubs, à savoir le Monégasque Radamel Falcao (600.000 euros), la nouvelle star niçoise Mario Balotelli (450.000 euros) et le Marseillais Bafétimbi Gomis (420.000 euros). S'agissant des entraîneurs, c'est également le coach du PSG, Unai Emery, qui est le mieux payé de la Ligue 1 avec 420 000 euros bruts par mois devant le coach de Nice Lucien Favre (200.000 euros) et celui de Monaco Leonardo Jardim (180.000 euros).

L'ancien sélectionneur de l'Algérie, Christian Gourcuff perçoit, lui, une mensualité de 65.000 euros.