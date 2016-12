LISTE ÉLARGIE POUR LA CAN 2017 Mesbah retrouve l'EN deux ans après

Le défenseur algérien Djamel Mesbah a été retenu dans la liste élargie des Verts en vue de la CAN 2017, annonce son club Crotone, pensionnaire de Série A italienne sur son site officiel.

S'il venait à être choisi parmi les 23 joueurs qui feront le voyage du Gabon, Mesbah effectuerait son retour chez les Verts après près de deux années d'absence. Le latéral gauche de 31 ans doit sa convocation dans la liste élargie à son retour au-devant de la scène depuis quelques semaines, et ce, après une saison quasiment blanche sous les couleurs de la Sampdoria (Série A).

Mesbah avait rejoint Crotone, le nouveau promu, l'été dernier.

Après un début difficile dû à une blessure qui l'a éloigné des terrains en début de saison, il s'est imposé comme titulaire depuis le 20 octobre dernier. Mais une nouvelle blessure contractée le 27 novembre contre son ex-club l'a stoppé dans son élan, puisqu'elle l'a rendu indisponible pour les deux précédentes rencontres de son équipe.

Il est d'ailleurs incertain pour le match face à l'Udinese, ce soir dans le cadre de la 17e journée du championnat. Il n'a repris que mercredi l'entraînement en marge du groupe.

L'entraîneur de l'EN, Georges Leekens, tablerait sur Mesbah pour être la doublure de Faouzi Ghoulam (Naples) sur le flanc gauche de la défense algérienne lors de la CAN.