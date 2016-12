OLYMPIQUE LYONNAIS Ghezzal se sent en position de force

Rachid Ghezzal qui n'a pas encore trouvé d'accord avec la direction de l'Olympique Lyonnais, se sent en position de force étant donné qu'il peut s'engager dés janvier prochain avec un autre club.

«Être libre de choisir, il ne faut pas se le cacher, c'est aussi être en position de force», a avoué dans les colonnes du quotidien Le Progrès l'international algérien qui garde encore l'espoir de rester dans le club de ses premières amours. «Il ne faut pas perdre espoir, car les discussions restent ouvertes et on n'est pas en froid... Je suis à un âge, 24 ans, où il faut jouer et réfléchir à son avenir, car la carrière est courte», a-t-il précisé.