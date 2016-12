SÉLECTION D'ITALIE Buffon prendra sa retraite après le Mondial russe

Le gardien Gianluigi Buffon (38 ans), capitaine de la Juventus et de l'équipe d'Italie, prendra «très probablement» sa retraite après la Coupe du monde 2018, a-t-il déclaré dans le journal L'Equipe d'hier. Interrogé par le quotidien sportif sur une éventuelle retraite après le tournoi en Russie, le joueur qui aura 39 ans fin janvier a répondu: «Oui, très probablement. C'est l'idée». «Si j'arrive à atteindre l'objectif d'une sixième Coupe du monde, je serai vraiment très heureux. Et c'est mon dernier objectif. Jouer ensuite un ou deux ans de plus, cela ne m'intéresserait plus», a précisé la légende vivante du foot italien. Buffon s'arrogerait seul le record de six participations à la Coupe du monde s'il en disputait l'édition 2018. Titré en 2006, il codétient actuellement le record de cinq participations avec le Mexicain Antonio Carbajal et l'Allemand Lothar Matthäus. Le gardien de la Nazionale codétient par ailleurs le record européen de sélections (167), ex-aequo avec l'Espagnol Iker Casillas.