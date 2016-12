UNION ARABE D'HALTÉROPHILIE aziz Brahimi réélu au bureau exécutif de l'Union

Le président de la Fédération algérienne d'haltérophilie (FAH), Aziz Brahimi, a été réélu au bureau exécutif de l'Union arabe de la discipline (UAH), lors du Congrès de l'instance sportive arabe, dont les travaux se tiennent dans la capitale qatarie, Doha, a posté l'intéressé sur son compte WhatsApp. «Je viens d'être réélu à l'exécutif de l'Union arabe d'haltérophilie pour un autre mandat de quatre ans (2020). Je suis content et heureux. Les membres de l'AG nous ont renouvelé leur confiance pour travailler dans la continuité pour un autre mandat», a déclaré Brahimi. L'Algérien Aziz Brahimi est membre du Bureau exécutif de l'Union arabe d'haltérophilie en 1997, 2000, 2004 et en 2012 jusqu'à ce jour, en assumant durant ces mêmes périodes, les fonctions de vice-président de la Confédération africaine de la discipline. Les membres de l'assemblée ont reconduit pour un autre mandat olympique, le Qatari Mohamed Youssef El Mani, et ont élu le Jordanien Ibrahim Harb et l'Irakien Mohamed Salah Kathem (vice-présidents de la zone d'Asie), l'Egyptien Mohamed Kamal Mahdjoub et le Libyen Abdelbassat Eldjidad (vice-présidents de la zone d'Afrique), l'Algérien Aziz Brahimi et le Tunisien Ali Ben Fadel (membres de la zone Afrique), le Saoudien Mohamed AlHardi et le Jordanien Said Alghabashi (membres de l'Asie). Les autres membres sont: Abdallah Aljarmel (Yémen), Adel Mohamed (Soudan), Soltan Hocein Alghanem (Bahreïn), alors que l'Irakien Mohamed Hassan Ajloud (secrétaire général) et le Marocain Ahmed Achahnaoui (SG/adjoint) et Khouloud Abid (Emirates arabes unis), élu présidente de la commission féminine. Le Congrès tenu en marge du championnat d'Asie d'haltérophilie et de la coupe du Qatar de la discipline s'est déroulé en présence du président de la Fédération internationale d'haltérophilie (FIH) et ceux des instances continentales. Le président de la Fédération algérienne d'haltérophilie (FAH) sera également candidat au bureau exécutif de la Confédération africaine d'haltérophilie dont il est membre. Les travaux du Congrès de l'instance africaine prévus en février auront lieu probablement à Alger.