US ORLÉANS Belkalem sur le banc face à Clermont

Le défenseur algérien, Essaïd Belkalem, remis de sa blessure, a réintégré son équipe l'US Orléans, mais a suivi du banc de touche tout le temps du match que les siens ont perdu sur le terrain de Clermont (3-0), avant-hier soir dans le cadre de la 19e journée du championnat de Ligue 2 française. Belkalem (27 ans) avait rejoint le nouveau promu en septembre dernier après une saison blanche à Watford. Il s'était vite imposé en titulaire avant qu'une blessure ne l'éloigne des terrains depuis deux semaines. Son retour à la compétition intervient au bon moment, soit avant un peu moins d'un mois de la CAN 2017 au Gabon, un rendez-vous pendant lequel Belkalem est pressenti pour faire son retour chez les Verts après deux années d'absence. Orléans, où évoluent aussi les deux anciens internationaux algériens, Anthar Yahia et Karim Ziani, poursuit néanmoins sa descente aux enfers. Sa nouvelle défaite lui a coûté de reculer encore au classement pour fermer la marche avec 15 points, accusant un retard de trois unités sur le premier non relégable, Tours FC.