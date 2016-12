ASO CHLEF Une qualification qui fait du bien

Par El Bouali DJILALI -

L'aventure de l'ASO Chlef en coupe d'Algérie continue après avoir réussi l'exploit d'éliminer la solide formation du MC Oran, dans un match derby où les Chélifiens ont mérité leur qualification au prochain tour. Pour revenir à cette chaude partie qui a été très disputée, vu son caractère de derby entre les deux équipes, les Chélifiens, et malgré le fait qu'ils ont encaissé un but dès la 10e minute du jeu ont réussi à renverser la situation en leur faveur surtout en deuxième période où ils ont été supérieurs à leur adversaire, vu les occasions ratées avant l'égalisation. La balle a d'abord touché à deux reprises la transversale, après un haut pressing des camarades de Mellika qui sont arrivés en toute logique à remettre les pendules à l'heure à trois minutes de la fin du match avant que Meddahi ne donne l'avantage à l'ASO pour qualifier son équipe en 8es de finale de Dame coupe. Il faut dire que l'ASO mérite amplement son succès sur le terrain vu les efforts fournis par les joueurs surtout en deuxième mi-temps où ils ont livré le meilleur match depuis le début de la saison. Soutenus aussi par leurs supporters venus en force lors de cette partie, et face à une équipe du MCO qui a été très solide, l'équipe de Chlef a réussi à écarter sur son passage un gros morceau, à savoir les Hamraoua. Cette qualification de l'ASO va sûrement mettre le groupe en confiance et galvaniser davantage les joueurs après les derniers résultats négatifs enregistrés en championnat. Après le départ de l'entraîneur Ifticène et ses adjoints, c'est le manager du club Samir Zaoui qui a dirigé l'équipe, pour son premier match sur le banc de touche, Zaoui a réussi à créer l'exploit. Pour sa part, le porte-parole de l'équipe, Abdelkrim Medouar, a été très heureux suite à la qualification de son équipe: «La qualification de notre équipe était méritée. Les joueurs ont fourni un match plein. Les supporters ont eux aussi été à la hauteur en soutenant leur équipe jusqu'à la fin de la partie. Cette qualification pour les 8es de finale de coupe d'Algérie va nous permettre de reprendre confiance pour la suite du parcours surtout en championnat qui reste notre principal objectif. Concernant le futur entraîneur de l'ASO, il sera connu dans les prochains jours», a-t-il confié. A l'issue du match et malgré les appels lancés pour que le fair-play, règne certains supporters ont lancé des projectiles sur le terrain, ce qui a provoqué l'arrêt de la partie pendant quatre minutes. «Des pseudos supporters ont malheureusement caillassé le bus du MCO à la sortie Ouest de la ville où quelques vitres ont volé en éclats. C'est un acte isolé», a déclaré Medouar «qui visait à perturber les relations entre les deux clubs».