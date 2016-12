IL A COÛTÉ 9,5 MILLIONS D'EUROS ET NON 6,5 Le transfert de Brahimi dénoncé par Football Leaks

l'attaquant du fc porto serait impliqué indirectement dans ce scandale

Pour justifier la différence entre prix affiché et prix réel, Nelio Lucas explique, selon le site d'information et d'opinion Médiapart, que Doyen Global avait racheté en secret les parts de Brahimi détenues par un autre fonds d'investissement.

Le transfert du milieu international algérien Yacine Brahimi au FC Porto en 2014 a coûté 9,5 millions d'euros et non 6,5 comme annoncé par le club lusitanien, selon des révélations de Football Leaks, publiées hier par le quotidien L'Equipe. Après étude des documents contenus dans les Football Leaks, Brahimi a coûté à Porto 9,5 millions d'euros. Et sur ces 9,5 millions, 8 millions d'euros étaient versés par la société Doyen Global gérant les droits économiques de plusieurs joueurs de football, en échange d'une part de 80% du joueur et des revenus qu'il pourrait générer dans l'avenir. Selon la même source, Nelio Lucas, co-dirigeant de Doyen Global, a ramassé plusieurs fois la mise sur une négociation du contrat de Brahimi. Pour justifier la différence entre prix affiché et prix réel, Nelio Lucas explique, selon le site d'information et d'opinion Médiapart, que Doyen Global avait racheté en secret les parts de Brahimi détenues par un autre fonds d'investissement. Ceci pour lui éviter de verser une commission à son ancien club le Stade de Rennes prévue en cas de futur transfert.

Pour l'opération, Porto verse «manifestement à Lucas», écrit Médiapart, un cadeau de 500.000 euros en commission via Denos, une société offshore liée à Doyen basée à Dubaï. C'est aussi sur le compte de Denos qu'est versée une deuxième commission le 29 juillet 2015, alors que Brahimi renégocierait son contrat avec Porto.

Lucas demande que 1,5 million d'euros soit versé à Brahimi. «Brahimi est notre priorité. Parce qu'il pourrait y avoir un deal cet été!», écrit alors Lucas. Plus tard, le 4 août: «C'est payé? J'ai besoin de la confirmation du virement aujourd'hui. Le joueur veut parler au club et c'est embarrassant pour moi».

Le 10 août 2015, Brahimi touche la commission, puis renégocie avec Porto en vendant au club ses droits à l'image: 4 millions d'euros. Porto reverse encore 500.000 euros à Lucas, en guise de merci, non plus à Dubaï, mais au Liechtenstein cette fois. Le codirigeant de Doyen Global obtient un mandat de vente de Brahimi au titre duquel il touchera encore 10% de commission, qui s'ajouteront aux revenus générés par la part de 80% qu'il détient déjà du joueur.

Les Football Leaks désignent la fuite de plus de 18,6 millions de documents confidentiels, obtenus par le quotidien allemand Der Spiegel et traités par l'European Investigative Collaborations en collaboration avec plusieurs médias européens, concernant l'évasion fiscale dans le monde du football.

L'évasion est estimée à près de 200 millions d'euros et divulguée depuis le 2 décembre 2016.