DÉBUT AUJOURD'HUI DU STAGE DE L'EN A' Le double objectif de Leekens

Par Saïd MEKKI -

Bendebka et ses partenaires prêts à relever le défi pour convaincre Leekens

Aujourd'hui, le coach des Verts et les 26 joueurs feront connaissance avant d'entamer le travail pour atteindre les deux objectifs principaux, à savoir dénicher quelques éléments susceptibles de renforcer les rangs de l'EN A et bien sûr, préparer le CHAN 2018.

Les 26 joueurs locaux convoqués par le sélectionneur national Georges Leekens entameront leur premier stage avec le technicien belge au Centre technique national de Sidi Moussa, pour le double objectif de choisir les meilleurs pour renforcer éventuellement la sélection A et surtout à moyen terme de les préparer en vue des éliminatoires du championnat d'Afrique des joueurs locaux prévu en 2018 au Kenya. Georges Leekens suit la même méthode que ses deux prédécesseurs de cette sélection à savoir les coachs, le Français Christian Gourcuff et le Serbe Milovan Rajevac en convoquant les joueurs locaux pour de courts stages avec dans la perspective de choisir quelques-uns pour les intégrer au sein de la sélection A. Là, il est important de rappeler que la sélection A' a été mise en veilleuse depuis mai 2015, jusqu'au mois de janvier dernier lorsqu'elle a été regroupée par le coach Gourcuff et ce, toujours dans la même perspective de préparer les éliminatoires du championnat d'Afrique des joueurs locaux, prévu en 2018 au Kenya. Encore faut-il aussi rappeler que les Verts «locaux» étaient suspendus de la précédente édition du CHAN qui s'est déroulée au Rwanda et remportée par la RD Congo.

La décision prise par la CAF, avait été motivée par le forfait de l'Equipe nationale face à la Libye en match comptant pour le premier tour éliminatoire du CHAN-2014 en Afrique du Sud. Aujourd'hui, l'ancien sélectionneur de Belgique et Tunisie et les 26 joueurs feront connaissance sur le terrain avec une première prise de contact avant les choses sérieuses, à savoir le travail pour atteindre les deux objectifs principaux qui sont de dénicher quelques éléments susceptibles de renforcer les rangs de la sélection nationale «A» et bien sûr la préparation du prochain CHAN.

Les joueurs parmi lesquels les nouveaux Lamraoui, Saâdou, Tebbi et Zeghba devront donc montrer toutes leurs capacités intrinsèques et tenter ainsi de convaincre le staff technique pour les choisir dans la perspective de rejoindre Mahrez et ses coéquipiers de la sélection A et pourquoi pas faire partie du groupe de la CAN 2017. Ceci est surtout valable pour les défenseurs dans la mesure où le point faible de l'Equipe nationale A algérienne est justement sa ligne défensive. Non seulement Leekens cherche des latéraux, mais surtout des doublures capables de remplir leur mission en cas de leur titularisation avec les Verts. Il est vrai que les «anciens» Meftah, Hachoud et Ziti partent avec les faveurs de par leur «connaissance» des Verts et surtout leur niveau technique, mais des jeunes loups sont aussi là pour gagner leur place au sein de cette sélection A' pour prendre confiance et ensuite rejoindre les «A». Et tous les 26 joueurs se doivent de prouver au staff technique que leur choix est bien judicieux et ce, lors de la séance de préparation de mardi prochain où une opposition est prévue entre eux qui est considérée comme le véritable test. En tout cas, les joueurs convoqués sont tous prêts à montrer leurs capacités respectives surtout avec dans l'esprit de figurer dans la liste élargie avec les réserves des Verts qui s'apprêtent à disputer la phase finale de la coupe d'Afrique des nations programmée au Gabon du 14 janvier au 5 février 2017.