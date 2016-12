AL-SHABAB Benlameîri dans la liste élargie de Leekens

Le défenseur algérien d'Al-Shabab Djamel Benlameîri a été retenu dans la liste élargie de la sélection algérienne en vue de la CAN 2017 au Gabon, a annoncé son club sur son compte Twitter. Benlameri n'a plus été convoqué chez les Verts depuis le stage effectué à Doha (Qatar) en mars 2015 sous la houlette de l'ancien sélectionneur Christian Gourcuff, ponctué par deux matchs amicaux face au Qatar (défaite 1-0) et devant Oman (victoire 4-1). Le joueur avait rejoint la formation saoudienne l'été dernier en provenance de l'ES Sétif pour un contrat de deux ans. Outre Benlameri (26 ans), le sélectionneur national, le Belge Georges Leekens, a convoqué, entre autres, le défenseur de Crotone Djamel Mesbah et le latéral droit du Club Africain Mokhtar Belkhiter. Dijon FCO a également annoncé la convocation de son milieu international algérien Mehdi Abeid qui est en train de retrouver des couleurs avec le pensionnaire de la Ligue 1 française (2 buts en 13 apparitions, ndlr).