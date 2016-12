IL SERA RETENU POUR LES MATCHS AMICAUX DE L'EN Porto veut garder Brahimi jusqu'au 8 janvier

La direction du FC Porto compte adresser une demande à la Fédération algérienne de football pour garder son international algérien, Yacine Brahimi, jusqu'au 8 janvier, a-t-on indiqué dans la presse portugaise. L'entraîneur du FC Porto, Nuno Espirito Santo, veut bénéficier des services de Brahimi lors du match contre Paços de Ferreira comptant pour la 16e journée du championnat portugais. La FAF pourrait ne pas accéder à son voeu surtout que les Verts auront deux matchs de préparation importants pour la CAN les 7 et 10 janvier prochain à Blida face à la sélection de la Mauritanie. Le stage de préparation de l'EN pour la CAN 2017 débutera le 2 janvier au Centre technique national de Sidi Moussa.