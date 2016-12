STANDARD DE LIÈGE Belfodil buteur contre Genk

Le Standard, qui a évolué dura la dernière demi-heure à dix, a ramené un bon résultat de son déplacement hier à la Luminus Arena de Genk face au club limbourgeois qualifié pour les 16es de finale de l'Europa League.

Les Rouches et les Buffalos se quittent dos à dos (2-2).

Le Gambien Omar Colley ouvre la marque dès la 3ème minute.

Le buteur portugais du Standard Orlando Sá égalise au quart d'heure de jeu (15').

Dix minutes plus tard, Orlando Sá sera à l'origine du second but liégeois. Sur une remise de la tête côté droit du but, prolongée par Benito Raman, l'international algérien Ishak Bellfodil se jete sur le ballon et marquer en deux temps (25').

Le club liégeois résistera tant bien que mal à dix contre onze (suite à l'expulsion de Mbenza à la 58') pour préserver le point du match nul et arrache un résultat au terme d'un match à rebondissements.

Grâce notamment au 6ème but de la saison de Belfodil, le Standard garde sa 8ème place (29 points).

Belfdoil (24 ans) qui est en train de retrouver ses sensations depuis son départ du club émirati de Beni Yas, en est déjà à son 9e but dont 3 en Europa League.

Le joueur formé à l'Olympique Lyon se positionne comme un sérieux prétendant pour figurer dans la liste des 23 joueurs retenus pour la Coupe d'Afrique des nations CAN-2017 au Gabon (14 janvier-5 février).